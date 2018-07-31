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İhracat rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Haziran ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %1,3 azalarak 12 milyar 954 milyon dolar, ithalat %3,8 azalarak 18 milyar 451 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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