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'15 vekil transfer' önerisi ilk Akşener'den gelmiş
İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, seçimlerden önce iktidarın sert bir dille eleştirdiği 15 vekil kararını partisinin genel başkanı Meral Akşener'in ortaya attığını söyledi
24 Haziran'dan önce İYİ Parti'nin seçime sokulmayacağı iddia edildi. Bunun üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağladı. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İYİ Parti'ye yapılan bu transfer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti tarafından sıkça eleştirildi. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri döndü.
İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican da Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'te sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Andican, şunları söyledi:
"YSK'da CHP'li üyeden biri bizi bilgilendiriyor" diyen Ahat Andican, kendisine 'İYİ Parti seçimlere sokulmayacak, bu bilgiyi aldık. YSK İYİ Parti seçime giremez derse yapılan her şey çöpe gidecek' denildiğini aktardı.
Andican, CHP 'li 15 vekilin İYİ Parti 'ye geçmesine ilişkin de "15 milletvekili teklifi Meral Hanım'dan Kılıçdaroğlu'na götürülmüştür. Kılıçdaroğlu'da bu desteği verebileceğini söylemiştir. Pazar günü sabah 15 vekilin listesi gidiyor. Pazartesi toplantı yapmayı düşünen YSK toplantıyı pazara saat 14.00'e alıyor" dedi.
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