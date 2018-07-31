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'15 vekil transfer' önerisi ilk Akşener'den gelmiş

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican, seçimlerden önce iktidarın sert bir dille eleştirdiği 15 vekil kararını partisinin genel başkanı Meral Akşener'in ortaya attığını söyledi
31 Temmuz 2018 10:14
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'15 vekil transfer' önerisi ilk Akşener'den gelmiş

24 Haziran'dan önce İYİ Parti'nin seçime sokulmayacağı iddia edildi. Bunun üzerine CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçti ve partinin Meclis'te grup kurmasını sağladı. Partide grubu olduğu için seçimlere girebilen İYİ Parti'ye yapılan bu transfer, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti tarafından sıkça eleştirildi. Seçimlerden sonra ise vekiller, kendi partilerine geri döndü.

İYİ Parti Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. Ahat Andican da Didem Arslan Yılmaz'ın Habertürk'te sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Andican, şunları söyledi:


"YSK'nın bu şekilde bir şey yapabileceğini biz tartıştık. Bazı arkadaşlar YSK böyle bir karar alırsa mahkemeye gidebileceklerini gündeme getirdiler. Siz o dönemde mahkemeye gittiğinizde mahkeme ne zaman sonuçlanacak. Bu arada seçim geçmiş olacak anlamsız bir durum söz konusu. Biz bir kongre daha yapmak zorunda kaldık. YSK o naktadan itibaren o kongreden itibaren başlatmak istiyor. YSK'nın bu konuda bizi engelleyeceğinin yavaş yavaş ortaya çıkması sonucu hatırlarsınız YSK cuma günü toplanacaktı. Cuma günü YSK'da bir üye hasta, kalanı eşit. 5'i katılma yönünde, 5'i de katılmama yönünde oy veriyor. Bir üye hasta olduğu için oylama pazartesi gününe bırakılıyor.

"YSK'da CHP'li üyeden biri bizi bilgilendiriyor" diyen Ahat Andican, kendisine 'İYİ Parti seçimlere sokulmayacak, bu bilgiyi aldık. YSK İYİ Parti seçime giremez derse yapılan her şey çöpe gidecek' denildiğini aktardı.

Andican, CHP 'li 15 vekilin İYİ Parti 'ye geçmesine ilişkin de "15 milletvekili teklifi Meral Hanım'dan Kılıçdaroğlu'na götürülmüştür. Kılıçdaroğlu'da bu desteği verebileceğini söylemiştir. Pazar günü sabah 15 vekilin listesi gidiyor. Pazartesi toplantı yapmayı düşünen YSK toplantıyı pazara saat 14.00'e alıyor" dedi.
Habertürk
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