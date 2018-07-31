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Antep fıstığının fiyatı düşüyor

Gaziantep'te yeşil altın olarak da bilinen Antep fıstığının fiyatı bir yılda ikiye katlanmıştı. Bir dönem 200 lirayı aşan, bugünlerde ise 100 - 120 liradan satılan Antep fıstığının fiyatının yeni sezonda daha da düşmesi bekleniyor.
31 Temmuz 2018 10:28
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Antep fıstığının fiyatı düşüyor

1 yıl önce 60 - 70 liradan satılan iç Antep fıstığının fiyatı, geçen sezon rekoltenin düşük olması nedeniyle 100 - 120 liraya kadar yükselmişti. Antep fıstığının fiyatı özellikle Ramazan Bayramı öncesi 200 TL'yi geçmiş, bu fiyat da baklavacıların tepkisine neden olmuştu. Antep fıstığında bu sezon yüksek rekolte beklenirken, bugünlerde 120 liraya kadar düşen fiyatın daha da düşmesi bekleniyor.

İşletmeci Muharrem Deniz, ilk rekolte ile beraber fiyatta düşüş olduğunu vurgulayarak, "Fıstık fiyatları bu yıl geçen yıla oranla çok güzel. Fiyatlarda muhakkak bir düşüş olacaktır. İlk etapta düşüş baklavada kullanılan boz fıstıkta olacak. İlk rekolteyi ondan aldığımız için şu anda düşüş onda var. Bu fiyatlar kavrulmuş fıstığa da bir iki ay içerisinde yansır" dedi.

"Minimum iki kat daha fazla hasat bekliyoruz"

İşletmeci Muharrem Deniz, "Bu yıl geçen yıla oranla minimum iki kat hasat bekliyoruz. Bu fiyatları etkileyecektir. Geçen yıl tarihinin görmediği fiyatları gördü. 100 TL bandında olan boz fıstık 200 TL'yi aşmıştı. Bu kısa bir sürede oldu hem ürünün yokluğu hem de karaborsacıların yokluktan faydalanması ile fıstık tarihinin görmediği fiyatları gördü. Bu hem tüketiciyi hem de baklava imalatçılarını etkiledi" diye konuştu.

Öte yandan, bu yıl hem baklavacıların hem de tüketicilerin yüzünün güleceğini söyleyen Deniz, bu yılın güzel geçeceğine inandıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı
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