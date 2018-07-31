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Merkez Bankası'nın eflasyon raporu açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yüzde 8.4 olan yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 13.4'e yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkadı. TCMB 2018 yıl sonu için halihazırda yüzde 8.4 olan enflasyon tahmininide yukarı yönlü revizyona gidilerek yüzde 13.4'e çekti.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5 ile yüzde 14.3 aralığında gerçekleşeceğini öngördüklerini açıkladı.
Çetinkaya, "Enflasyonun 2019 yıl sonunda yüzde 9.3'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. 2020 yılında ise enflasyonun yüzde 6.7 olacağını öngörüyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Murat Çetin Kaya'nın sunumundan öne çıkan ifadeler şöyle:
Petrol fiyat tahmini 2018 için 68 dolardan 73 dolara revize edildi.
Petrol fiyat tahmini 2019 için 65 dolardan 73 dolara revize edildi.
Gıda enflasyonunu bu yıl için yüzde 7'den yüzde 13'e revize ettik.
İthal fiyatları tahminini bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 6,3'e revize ettik.
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