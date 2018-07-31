1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'deki gazetelerin tirajı yüzde 38 azaldı

Son 5 yılda Türkiye'deki günlük ulusal gazetelerin toplam tirajı yüzde 38 azaldı. Gazetelere kıyasla her gün 33 kat daha fazla habere yer veren online haber siteleri yükselirken, basılı mecralardaki düşüş devam ediyor.
31 Temmuz 2018 10:40
Yazdır
Türkiye'deki gazetelerin tirajı yüzde 38 azaldı

Medya takip merkezleri ve haber ajanslarının verilerini harmanlayan online PR ajansı BültenGönder.in'in paylaştığı verilere göre; Türkiye'de 2013 yılının Haziran ayında 4,9 milyon olan günlük ulusal gazetelerin toplam tirajı yüzde 38 azalarak Temmuz 2018'de 2,8 milyon seviyelerine kadar geriledi. Son olarak Habertürk gazetesinin de kapanmasıyla yaşanan sert düşüşte, dijital mecraların hızlı yükselişi de büyük bir role sahip. Dijital yayınlar, basılı mecraların reklam pastasından kaybettiği payı da dolduruyor.

BültenGönder.in'in, online haber takip servisi Deep Haber'den aldığı verilerle, basılı haber sayılarını kıyaslaması sonucunda ortaya çıkan analize göre, online haber sitelerinde ortalama olarak her gün gazetelere kıyasla 33 kat daha fazla haber yer alıyor. Basın İlan Kurumu kayıtlarına göre, Türkiye'de günlük yayınlanan 41 ulusal gazetede her gün yaklaşık 4 bin 500 haber yer alırken, Türkiye'de 17 bin'den fazla haber sitesine 150 bin'den fazla yeni haber giriliyor.

Türkiye'de 100 kişiye 4 gazete düşüyor

Türkiye, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç ve Singapur'un günlük gazete tirajlarını inceleyen BültenGönder.in, ülke nüfuslarına göre kişi başına düşen gazete sayısını da mercek altına aldı. Her 100 kişiye ülkemizde 4 gazete düşerken, Japonya'da 55, İsveç'te 37, Almanya'da 26, Singapur'da 20, Fransa'da 13, İngiltere'de 12 gazete düşüyor. Gazete tirajlarında son yıllarda yaşanan büyük düşüşler yalnızca Türkiye'de görülmüyor. Okunma oranları yüzde 12'ye kadar gerileyen İngiltere ve Fransa'daki gazeteler, okuyucularını promosyon kampanyalarıyla elinde tutmaya çalışıyor.

Dijital reklamlar 4 kat büyürken, ilanlar yarı yarıya azaldı.

Teknolojik gelişmelerle beraber değişen dünyada, basının içindeki dengeler de giderek daha hızlı değişiyor. Reklamcılar Derneği'nin Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2009 yılında reklam mecraları arasında yüzde 27'lik bir paya sahip olan ilanlar, bugün yüzde 12'lere kadar gerileyerek büyük bir düşüş yaşadı. 2009 yılında yüzde 6,6'lık payıyla açık hava reklamlarının da gerisinde, 4'üncü sırada yer alan dijital reklamlar ise yüzde 25,9'luk payla TV'den sonraki 2'nci büyük mecra konumuna geldi. Türkiye'deki dijital medya yatırımları ise son 3 yılda yüzde 75 artış gösterdi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 758 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğum sonrası ebe ve hemşirelerin saldırısına uğradığını iddia etti
31 Temmuz 2018 11:53		 AK Parti'li Hakkı Köylü'nün tedavisi sürüyor
31 Temmuz 2018 11:36
Hükümlüler karpuz üretti, müşterisi hakim savcılar oldu
31 Temmuz 2018 11:33		 Şifalı ot toplamaya giden yaşlı adam ölü bulundu
31 Temmuz 2018 11:05
Sürücüsüz metro, 3 gün daha hizmet vermeyecek
31 Temmuz 2018 10:51		 4 gün emniyette misafir edilen down sendromlu kişi ailesine teslim edildi
31 Temmuz 2018 09:45
Karayollarında durum
31 Temmuz 2018 09:13		 NASA uzmanından Türkiye'ye hava durumu uyarısı
31 Temmuz 2018 09:00
Çok tartışılacak sözler: Üstünde her helal yazan helal değil
31 Temmuz 2018 08:55		 Tasarruf için klima kapatılınca ihracatı yapılan yumurtalar bozuldu
31 Temmuz 2018 08:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Devlette part time iş fırsatı
OHAL yerine geçen yeni Kanun yürürlüğe girdi
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tyrion lannister 1
nöbetçi yazar 1
simitsiz susam 2
Burhan Altıntop 1
memurluğun keyfi 9
şanlıurfa 2
ekmeğe yüzde 15 zam gelmesi 3
özledim seni 3
iphone 5
Sana layık kul olamadık 6
SON İLANLAR
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam