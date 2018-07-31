Türkiye'deki gazetelerin tirajı yüzde 38 azaldı

Medya takip merkezleri ve haber ajanslarının verilerini harmanlayan online PR ajansı BültenGönder.in'in paylaştığı verilere göre; Türkiye'de 2013 yılının Haziran ayında 4,9 milyon olan günlük ulusal gazetelerin toplam tirajı yüzde 38 azalarak Temmuz 2018'de 2,8 milyon seviyelerine kadar geriledi. Son olarak Habertürk gazetesinin de kapanmasıyla yaşanan sert düşüşte, dijital mecraların hızlı yükselişi de büyük bir role sahip. Dijital yayınlar, basılı mecraların reklam pastasından kaybettiği payı da dolduruyor.

BültenGönder.in'in, online haber takip servisi Deep Haber'den aldığı verilerle, basılı haber sayılarını kıyaslaması sonucunda ortaya çıkan analize göre, online haber sitelerinde ortalama olarak her gün gazetelere kıyasla 33 kat daha fazla haber yer alıyor. Basın İlan Kurumu kayıtlarına göre, Türkiye'de günlük yayınlanan 41 ulusal gazetede her gün yaklaşık 4 bin 500 haber yer alırken, Türkiye'de 17 bin'den fazla haber sitesine 150 bin'den fazla yeni haber giriliyor.

Türkiye'de 100 kişiye 4 gazete düşüyor

Türkiye, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç ve Singapur'un günlük gazete tirajlarını inceleyen BültenGönder.in, ülke nüfuslarına göre kişi başına düşen gazete sayısını da mercek altına aldı. Her 100 kişiye ülkemizde 4 gazete düşerken, Japonya'da 55, İsveç'te 37, Almanya'da 26, Singapur'da 20, Fransa'da 13, İngiltere'de 12 gazete düşüyor. Gazete tirajlarında son yıllarda yaşanan büyük düşüşler yalnızca Türkiye'de görülmüyor. Okunma oranları yüzde 12'ye kadar gerileyen İngiltere ve Fransa'daki gazeteler, okuyucularını promosyon kampanyalarıyla elinde tutmaya çalışıyor.

Dijital reklamlar 4 kat büyürken, ilanlar yarı yarıya azaldı.

Teknolojik gelişmelerle beraber değişen dünyada, basının içindeki dengeler de giderek daha hızlı değişiyor. Reklamcılar Derneği'nin Medya ve Reklam Yatırımları Raporu'na göre, 2009 yılında reklam mecraları arasında yüzde 27'lik bir paya sahip olan ilanlar, bugün yüzde 12'lere kadar gerileyerek büyük bir düşüş yaşadı. 2009 yılında yüzde 6,6'lık payıyla açık hava reklamlarının da gerisinde, 4'üncü sırada yer alan dijital reklamlar ise yüzde 25,9'luk payla TV'den sonraki 2'nci büyük mecra konumuna geldi. Türkiye'deki dijital medya yatırımları ise son 3 yılda yüzde 75 artış gösterdi.