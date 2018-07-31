En çok kazandıracak 10 meslek

ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlar bazı öğrencileri mutlu ederken bazı öğrencilerde hayal kırıklığına neden oldu.

İstediği sonucu elde eden üniversite adayları tercihler için araştırmalara başladı.

Eğitim alacağı okulu ve bölümü iyi seçmek isteyen öğrencilere tavsiyeler de sıralanmaya başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, gazetelerin eğitim muhabirleri ile yaptığı sohbet toplantısında gelişen teknolojiyle birlikte günümüz mesleklerinin dönüşüm geçireceğini anlattı.

Gençlerin gelecekte bu alanlara yönelmesinin ülke kalkınmasına katkı sağlayacağını belirten Karaca, söz konusu mesleklerin maddi getirisinin de iyi olacağına dikkati çekti.

GELECEĞİN MESLEKLERİ

Üniversite sınavları sonrasında meslek seçiminde bulunacak gençlere tavsiyelerde bulunan Mehmet Karaca, geleceğin mesleklerini şöyle sıraladı:

"Dijital dönüşümle birlikte günümüzde bildiğimiz birçok meslek miadını dolduracak. Onların yerine öne çıkarak hayatımıza yön verecek olan meslekler şu şekilde:

Endüstriyel Veri Bilimciliği,

Robot Koordinatörlüğü,

IT/ IoT Çözüm Mimarlığı,

Endüstriyel Bilgisayar Mühendisliği,

Bulut Hesaplama Uzmanlığı,

Veri Güvenliği Uzmanlığı,

Şebeke Geliştirme Mühendisi,

3D Yazıcı Mühendisliği,

Endüstriyel Kullanıcı Arayüzü Tasarımcılığı,

Giyilebilir Teknoloji Tasarımcılığı