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Bursa'da denizde ceset bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, denizde erkek cesedi bulundu.
31 Temmuz 2018 11:00
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Bursa'da denizde ceset bulundu

Kurşunlu Mahallesi Kumsaz mevkisi açıklarında, deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, denizden bir erkek cesedi çıkardı.

Ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı
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