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Merkez'in enflasyon tahmini sonrası Dolar 4,91'i aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 8.4 olan yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 13.4'e yükseltildiğini açıklaması sonrası dolar/TL kuru 4.91 aştı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yüzde 8.4 olan yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 13.4'e yükseltildiğini açıklaması sonrası dolar/TL kuru 4.91 aştı.
İlgili Merkez Bankası açıklaması sonrası sabah saatlerinde 4.88 seviyelerinde olan dolar/TL kuru 4.9133'ü aştı.
Euro/TL kuru da, 5.7679'a ulaştı.
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