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Belediye başkanları artık izin almadan yurt dışına çıkabilecek
İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgesi yürürlükten kaldırıldı
İçişleri Bakanlığı'nın belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan genelgesi yürürlükten kaldırıldı.
Yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nca belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin ve il genel meclisi üyelerinin yurt dışına çıkışlarını izne tabi kılan 14.10.2016 tarihli genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla; belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclisi üyeleri İçişleri Bakanlığı'nın izni gerekmeksizin kendi usullerince yurt dışına çıkabileceklerdir" denildi.
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