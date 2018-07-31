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Ücretli öğretmenlerden alınacak 5 bin kişinin mülakat yerleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, ücretli öğretmenlerden alınacak 5 bin sözleşmeli öğretmenin mülakat durum bilgisini açıkladı.
31 Temmuz 2018 11:37
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Ücretli öğretmenlerden alınacak 5 bin kişinin mülakat yerleri açıklandı

Bakanlığımıza Bağlı Resmi Eğitim Kurumlarında Ek Ders Ücreti Karşılığında Görev Yapanların Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Durum Bilgisi

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Memurlar.Net
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