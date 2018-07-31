Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla adayların tercih heyecanı başladı. Üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurularını ÖSYM'ye yapacak. Adaylar tercih yaparken; üniversitenin konumu, sosyal ortamı, kontenjanı, ulaşımı, bilimsel faaliyetleri, akademik kadrosu ve burs imkanlarını dikkate almalılar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih döneminde, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun öğrencilere ve velilere üniversite tercih dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Üniversite tercihinde ulaşım çok önemli"

Dr. Erdal Dursun, "Öğrenciler çok ciddi bir dönüm noktasına geldiler. Bu noktada iyi karar vermeleri lazım. Devlet Üniversitesi olsunda ne olursa olsun, hangi bölüm olursa olsun diye düşünen algıyı yenmemiz gerekiyor. Çünkü son zamanlarda kendini ispat etmiş vakıf üniversiteleri, Anadolu'da ki birçok devlet üniversitesinin nitelik ve nicelik olarak önüne geçmiş durumda. Öğrenciler üniversite tercihlerini yaparlarken bir takım yol gösterici parametrelere dikkat etmelidir. Bunlardan birincisi üniversitenin konumu ve şehir içindeki ulaşılabilirliği üniversiteler için önemlidir."

"Adaylar doluluk oranını dikkate almalı"

Diğer bir parametrenin doluluk oranı olduğunu söyleyen Dursun, "Doluluk oranı, öğrencilerin tercih edebileceği üniversitenin öğrencilere sunduğu memnuniyet düzeyi ve bu düzey doğrultusunda takip eden yıllarda öğrencilerin orayı tercih etmesi anlamına gelir. Bu noktada adaylar, doluluk oranını dikkate almalıdır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin de yüzde 92 doluluk oranına sahip.

"Burs imkanlarına dikkat!"

Aday öğrencilerin, bursların devamlılığı konusunda, vakıf üniversitelerine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Dursun öğrencilere şu önerilerde bulundu: "Vakıf üniversitelerinden burs aldıktan sonra bu bursların devamlılığı önemli. Öğrenciler şehir değiştirerek ailelerinden uzaklaşıyor. Bu da bazı problemlere sebep oluyor. Bu problemli durumlar öğrencilerin notlarına yansıyabiliyor. Bu nedenle, burslarının devamlılığı konusunda vakıf üniversitelerine dikkat etsinler."

"Kontenjan 2 bin 500 öğrenci"

Kontenjanın önemli bir unsur olduğunun altını çizen Dursun, "Üniveristelerin, yıl içerisindeki performansları, akademik kadroları ve bilimsel etkinlikleri ve fiziki imkanlarına göre YÖK her yıl çeşitli kontenjanlar tahsis ediyor. Üniversitemizin kontenjanı da bu yıl için yıllık 2 bin 500 öğrenci olarak belirlendi. Bu noktada öğrencilere üniversitelerin kapasitelerine de bakmalarına tavsiye ediyorum" diye konuştu. Dursun açıklamalarına şöyle devam etti: " Sosyo-kültürel faaliyetler üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin hem kendilerinin kişisel gelişimlerini sağlamalarını hem de sektör ilişkilerini kuvvetlendirmeleri için bir takım faaliyetlere katılmaları gerekiyor. Bizim üniversitemizde 62 farklı öğrenci kulübüyle desteklendi. Bunun dışında 49 yurtdışında bulunan üniversiteyle anlaşma yapılarak öğrencilerimizin hem yabancı dilini geliştirmelerine hem de farklı kültürleri,farklı ülkelerin üniversite sistemlerini görmelerine katkı sağlamak amacıyla onları, yurtdışına gönderiyoruz. "

Sağlık ve Mühendislik bölümleri popülerliğini koruyor

Popülerliğini koruyan bölümlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dursun:"Özellikle sağlık programlarının revaçta olacağını düşünüyorum. Bunun başında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İlk ve Acil yardımı öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Bunun dışında imza yetkisi bulunan mühendislik programları, öğrencilerin ufuklarında güzel yerler edinir, güzel istihdam olanaklarını kendilerine sunar. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bizim üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor" diye kaydetti.

Kariyer Uzmanlığı kadrolarının önemi arttı

Yeni yönetim biçimiyle kariyer uzmanlık kadrolarındaki öneme dikkat çeken, Dursun: "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle kamu kurumlarında istihdam edilecek kariyer uzmanlığı kadroları, adaylar için önemli bir alternatiftir. Kamuoyunda KPSS A Grubu kadroları olarak da bilinen bu istihdam standart devlet memurluğu maaşının çok daha üstünde ücretle çalışma ve kariyerinde yükselme imkanı bulunuyor."

Bunun için de özellikle yabancı dil bilgisinin yeterli düzeyde olması şarttır. O nedenle kariyer uzmanlığı için özellikle eğitim dili İngilizce olan veya bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfı imkanı sunan İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri tercih edilebilir" dedi.

3'üncü havalimanı havacılık bölümlerine istihdam sağlayacak

Dursun, "3.Havalimanıyla birlikte özellikle Hava Ulaştırması ve Lojistik alanında Türkiye'de çok ciddi bir istihdam alanı açılacak. Bu alanı görerek üniversitemiz Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri ve Lojistik alanlarında, özellikle uygulama simülatörü ve alan uzmanı eğitim kadrosuyla ciddi bir havacılık ve lojistik eğitimi veriyor. Önlisans düzeyinde tercih yapacak adaylara da havacılığı, ulaştırmayı, lojistiği tavsiye ediyorum" dedi.

Veliler öğrencilerin isteğini dikkate almalı

"Bunun dışında tabi ki velilerimiz, öğrencilerimize destek olacaklar. Dikkat etmeleri gereken şey ise velilerin sevdiği, beğendiği meslek değil, öğrencinin adayın gerçekten kendisinin severek, yaşayarak kendisinin yapacağı meslekleri tercih etmeleri çünkü hayatları boyunca yanlış yapılan bir tercih onları ciddi manada mutsuzluğa sürükler. Öğrencilerin kendi seveceği meslekleri tercih etmelerini kendilerine öneriyorum" ifade etti.