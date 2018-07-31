1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş sona erdi, şimdi sıra tercihlerde
31 Temmuz 2018 11:42
Yazdır
Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?

ÖSYM'nin YKS sonuçlarını açıklamasıyla adayların tercih heyecanı başladı. Üniversite adayları 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurularını ÖSYM'ye yapacak. Adaylar tercih yaparken; üniversitenin konumu, sosyal ortamı, kontenjanı, ulaşımı, bilimsel faaliyetleri, akademik kadrosu ve burs imkanlarını dikkate almalılar. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih döneminde, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Erdal Dursun öğrencilere ve velilere üniversite tercih dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Üniversite tercihinde ulaşım çok önemli"

Dr. Erdal Dursun, "Öğrenciler çok ciddi bir dönüm noktasına geldiler. Bu noktada iyi karar vermeleri lazım. Devlet Üniversitesi olsunda ne olursa olsun, hangi bölüm olursa olsun diye düşünen algıyı yenmemiz gerekiyor. Çünkü son zamanlarda kendini ispat etmiş vakıf üniversiteleri, Anadolu'da ki birçok devlet üniversitesinin nitelik ve nicelik olarak önüne geçmiş durumda. Öğrenciler üniversite tercihlerini yaparlarken bir takım yol gösterici parametrelere dikkat etmelidir. Bunlardan birincisi üniversitenin konumu ve şehir içindeki ulaşılabilirliği üniversiteler için önemlidir."

"Adaylar doluluk oranını dikkate almalı"

Diğer bir parametrenin doluluk oranı olduğunu söyleyen Dursun, "Doluluk oranı, öğrencilerin tercih edebileceği üniversitenin öğrencilere sunduğu memnuniyet düzeyi ve bu düzey doğrultusunda takip eden yıllarda öğrencilerin orayı tercih etmesi anlamına gelir. Bu noktada adaylar, doluluk oranını dikkate almalıdır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin de yüzde 92 doluluk oranına sahip.

"Burs imkanlarına dikkat!"

Aday öğrencilerin, bursların devamlılığı konusunda, vakıf üniversitelerine dikkat etmeleri gerektiğine dikkat çeken Dursun öğrencilere şu önerilerde bulundu: "Vakıf üniversitelerinden burs aldıktan sonra bu bursların devamlılığı önemli. Öğrenciler şehir değiştirerek ailelerinden uzaklaşıyor. Bu da bazı problemlere sebep oluyor. Bu problemli durumlar öğrencilerin notlarına yansıyabiliyor. Bu nedenle, burslarının devamlılığı konusunda vakıf üniversitelerine dikkat etsinler."

"Kontenjan 2 bin 500 öğrenci"

Kontenjanın önemli bir unsur olduğunun altını çizen Dursun, "Üniveristelerin, yıl içerisindeki performansları, akademik kadroları ve bilimsel etkinlikleri ve fiziki imkanlarına göre YÖK her yıl çeşitli kontenjanlar tahsis ediyor. Üniversitemizin kontenjanı da bu yıl için yıllık 2 bin 500 öğrenci olarak belirlendi. Bu noktada öğrencilere üniversitelerin kapasitelerine de bakmalarına tavsiye ediyorum" diye konuştu. Dursun açıklamalarına şöyle devam etti: " Sosyo-kültürel faaliyetler üniversite eğitimi boyunca öğrencilerin hem kendilerinin kişisel gelişimlerini sağlamalarını hem de sektör ilişkilerini kuvvetlendirmeleri için bir takım faaliyetlere katılmaları gerekiyor. Bizim üniversitemizde 62 farklı öğrenci kulübüyle desteklendi. Bunun dışında 49 yurtdışında bulunan üniversiteyle anlaşma yapılarak öğrencilerimizin hem yabancı dilini geliştirmelerine hem de farklı kültürleri,farklı ülkelerin üniversite sistemlerini görmelerine katkı sağlamak amacıyla onları, yurtdışına gönderiyoruz. "

Sağlık ve Mühendislik bölümleri popülerliğini koruyor

Popülerliğini koruyan bölümlerle ilgili açıklamalarda bulunan Dursun:"Özellikle sağlık programlarının revaçta olacağını düşünüyorum. Bunun başında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İlk ve Acil yardımı öğrencilerimize tavsiye ediyoruz. Bunun dışında imza yetkisi bulunan mühendislik programları, öğrencilerin ufuklarında güzel yerler edinir, güzel istihdam olanaklarını kendilerine sunar. Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bizim üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetlerine devam ediyor" diye kaydetti.

Kariyer Uzmanlığı kadrolarının önemi arttı

Yeni yönetim biçimiyle kariyer uzmanlık kadrolarındaki öneme dikkat çeken, Dursun: "Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle kamu kurumlarında istihdam edilecek kariyer uzmanlığı kadroları, adaylar için önemli bir alternatiftir. Kamuoyunda KPSS A Grubu kadroları olarak da bilinen bu istihdam standart devlet memurluğu maaşının çok daha üstünde ücretle çalışma ve kariyerinde yükselme imkanı bulunuyor."

Bunun için de özellikle yabancı dil bilgisinin yeterli düzeyde olması şarttır. O nedenle kariyer uzmanlığı için özellikle eğitim dili İngilizce olan veya bir yıl süreli İngilizce hazırlık sınıfı imkanı sunan İşletme ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri tercih edilebilir" dedi.

3'üncü havalimanı havacılık bölümlerine istihdam sağlayacak

Dursun, "3.Havalimanıyla birlikte özellikle Hava Ulaştırması ve Lojistik alanında Türkiye'de çok ciddi bir istihdam alanı açılacak. Bu alanı görerek üniversitemiz Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği, Kabin Hizmetleri ve Lojistik alanlarında, özellikle uygulama simülatörü ve alan uzmanı eğitim kadrosuyla ciddi bir havacılık ve lojistik eğitimi veriyor. Önlisans düzeyinde tercih yapacak adaylara da havacılığı, ulaştırmayı, lojistiği tavsiye ediyorum" dedi.

Veliler öğrencilerin isteğini dikkate almalı

"Bunun dışında tabi ki velilerimiz, öğrencilerimize destek olacaklar. Dikkat etmeleri gereken şey ise velilerin sevdiği, beğendiği meslek değil, öğrencinin adayın gerçekten kendisinin severek, yaşayarak kendisinin yapacağı meslekleri tercih etmeleri çünkü hayatları boyunca yanlış yapılan bir tercih onları ciddi manada mutsuzluğa sürükler. Öğrencilerin kendi seveceği meslekleri tercih etmelerini kendilerine öneriyorum" ifade etti.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 9,744 defa okundu. 2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak
31 Temmuz 2018 13:45		 Arapça ilahiyatı uzaktan öğretecekler
31 Temmuz 2018 12:37
En çok kazandıracak 10 meslek
31 Temmuz 2018 10:48		 Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün
31 Temmuz 2018 10:45
Belediye'den ünversite tercihi yapacak öğrencilere 'mobil tercih' hizmeti
31 Temmuz 2018 08:30		 2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
31 Temmuz 2018 07:31
Hastane odasındaki eğitimle fen lisesini kazandı
30 Temmuz 2018 21:06		 Üniversite giriş sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 Temmuz 2018 16:13
MEB'den 'Big Data' projesi
30 Temmuz 2018 15:01		 ÖSYM'nin 4 bin 429 sınav sorusundan iptal çıkmadı
30 Temmuz 2018 13:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
OHAL yerine geçen yeni Kanun yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Augenblick 1
yetiş ya stalin yetiş ya lenin 16
çeyrek asırlık okul müdürleri 2
huzur veren insan 1
en beğenilen entryler 1
geldi yine tipini sevdiğim 2
özledim seni 3
sürekli aşk iletileri paylaşan user 7
Metallurgist 4
Kız tarafı 6
SON İLANLAR
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam