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Benzine yapılan 22 Kr zam ÖTV düzenlemesi ile yansıtılmadı

Akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle ortaya çıkan litre başına benzinde 22, motorinde 14 kuruşluk zam ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmadan karşılandı
31 Temmuz 2018 12:19
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Benzine yapılan 22 Kr zam ÖTV düzenlemesi ile yansıtılmadı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamada, benzinde litrede 22, motorinde 14 kuruş fiyat artışı gerçekleştiği bildirildi.

Söz konusu artış, "rafineri çıkış fiyatlarında ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine" ilişkin Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda pompa fiyatlarına yansıtılmadı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 1,9569 liraya, 98 oktan benzinde 2,0789 liraya, motorinde 1,4835 liraya, LPG'de kilogramda 1,2152 liraya düşürüldü.
Anadolu Ajansı
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