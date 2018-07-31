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Pensilvanya diplomalı sahte profesöre 335 yıl hapis talebi

Bursa'da, sahte diploma ile kekemelik merkezi açarak 33 hastayı dolandıran Emre Nuri Korkut, 335 yıl hapis talebiyle yargılanıyor. Korkut, açtığı kliniğe gelen hastaların profesör gözetimi gerektirecek sağlık sıkıntıları olmadığını ileri sürdü
31 Temmuz 2018 12:57
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Pensilvanya diplomalı sahte profesöre 335 yıl hapis talebi

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın kekemelik merkezine gittikleri halde bir sonuç alamadıklarını iddia ederek, söz konusu merkezin sahibi Emre Nuri Korkut'tan şikayetçi oldu. Şikayetleri değerlendiren KOM ekipleri, Korkut'un iş yerine baskın düzenledi. Baskında sahte olduğu tespit edilen çok sayıda sertifika ile Pensilvanya Üniversitesi'ne ait sahte diploma ele geçirildi. Gözaltına alınan Korkut çıkarıldığı mahkemece önce adli kontrol şartıyla serbest kaldı, ardından savcının itirazı ile tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Korkut için hazırlanan iddianamede, sanığın 33 kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı. Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarından 335 yıl hapis talebiyle yargılanan Korkut ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan davaya tutuklu sanık Korkut, avukatları ve dolandırılan 9 kişi katıldı. Duruşmada savunma yapan sahte profesör, iddiaları kabul etmeyerek açtığı kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezine gelen hastaların herhangi bir profesör kontrolü gerektirecek bir hastalığa sahip olmadıklarını, dolayısıyla kendisinin de kimseye profesör gibi davranmadığını savundu.

Lise mezunu olduğu öğrenilen Korkut, "Bana gelen hastaların hiçbiri sağlık engeli olan ya da sağlık sıkıntısı sebebi ile kekemelik yaşayan hastalar değildi. Hastalar bana düzelip düzelmeyeceklerini soruyordu. Ben de onlara bir haftalık deneme süresinden sonra devam edip etmeyeceklerini sorup öyle devam ediyordum. Benim yaptığım şey bir profesör işi değildi. Kendimi kimseye profesör olarak tanıtmadım, Emre Hoca olarak tanıttım. Bana gelen hastalar iyileştiklerini söylediler. Ben suçsuzum, kimseyi dolandırmadım" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anadolu Ajansı
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