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Çeyrek altın ne kadar?

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.285,00 lira oldu
31 Temmuz 2018 13:08
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Çeyrek altın ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 192,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.285,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dünkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,30 192,50 191,80 192,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.267,00 1.288,00 1.264,00 1.285,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50 179,50 175,00 179,00
Lira(Tam) Ziynet 1.238,00 1.258,00 1.235,00 1.255,00
Yarım Ziynet 619,00 629,00 617,00 627,00
Çeyrek Ziynet 310,00 315,00 309,00 314,00

Anadolu Ajansı
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