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Türkiye'nin 6 aylık turizm geliri 11,5 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin turizm gelirleri yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 11,5 milyar dolara ulaştı
31 Temmuz 2018 13:18
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Türkiye'nin 6 aylık turizm geliri 11,5 milyar dolara ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin yılın ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla yaklaşık 11,5 milyar dolar turizm geliri rakamına ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) duyurulan turizm geliri verileri ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta ana hatlarını Antalya'da açıkladığı sınır giriş-çıkış istatistiklerine yer verildi.

Buna göre Türkiye, yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4'lük rekor artışla 16 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla birlikte 18,9 milyon olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda gurbetçilerin ziyaret sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 artışla 2,9 milyon oldu. Ziyaretçi artış oranı ise yine ilk 6 ayın toplamında yüzde 29 olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, yılın ilk altı ayında Rusya yüzde 40,56'lık artış ve 2 milyon 378 bin 439 turist ile birinci sırada yer alırken, yüzde 25,15'lik artış ve 1 milyon 560 bin 251 turist ile Almanya ikinci, yüzde 13,48'lik artış ve 1 milyon 142 bin 111 turist ile İran üçüncü oldu. İran'ı 1 milyon 49 bin 26 turist ile Gürcistan ve 987 bin 957 turist ile Bulgaristan izledi.

Haziran 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 29,6 artışla yine Rusya birinci olurken, yüzde 17,9 artışla Almanya ikinci sırada yer aldı. İngilizler sıralamada üçüncü oldu.

İngiliz turist haziranda zirve yaptı

Bakanlığın internet sitesinde de yer verilen sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, geçen yılın aynı ayına göre haziranda ziyaretçi sayısında yüzde 29,2 artış yakalayan Türkiye'ye, toplamda 4 milyon 500 bin yabancı ziyaretçi geldi.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en dikkat çekici artış İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısında yaşandı. Bu oran yüzde 45,5 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 31,2'lik, Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 12,7'lik artış kaydedildi.

En çok ziyaretçinin giriş yaptığı iller

İlk altı ayda en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller 5 milyon 981 bin 277 ile İstanbul, 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, 1 milyon 431 bin 748 ile Edirne, 1 milyon 143 bin 630 ile Artvin ve 931 bin 490 ile Muğla oldu.

Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve Artvin, Haziran 2018 döneminde de sırasıyla en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı illerin başında yer aldı.

Turistler ortalama 629 dolar harcadı

Yılın ilk 6 ayında turist sayısının yanı sıra turizm gelirlerinde de yüz güldüren rakamlara ulaşıldı.

Yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıran Türkiye, yılın ilk 6 ayında toplam 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar turizm gelirini yakaladı.

Açıklamada, TÜİK verilerine göre, yılın ilk altı ayında yabancı ziyaretçilerin kişi başına ortalama 629 dolar, gurbetçilerin ise 877 dolar harcama yaptığı, toplam kişi başına ortalama harcamanın da 667 dolar olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı
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