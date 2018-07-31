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AK Parti'li Köylü'nün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavisi süren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı bildirildi
31 Temmuz 2018 13:20
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AK Parti'li Köylü'nün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvuran burada yapılan anjiyonun ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün tedavisi sürüyor.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, kalp krizi geçiren Köylü, yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuluyor

Gün içinde odaya alınacak

Genel sağlık durumu iyi, bulguları stabil olan Köylü'nün gün içinde odaya alınacağı kaydedildi.

Köylü'nün tedavisi, gözlem amacıyla birkaç gün daha devam edecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, dün hastaneye gelerek Köylü'nün sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muhammed Nuri Erdoğan
Anadolu Ajansı
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