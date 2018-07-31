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23 dakikada 255 çöp şiş yedi: Midem çatlar mı diye çok korktum

Antalya'da 21 yaşındaki Ceren Yılmaz, bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yedi. Yılmaz, 5500 TL değerinde cep telefonu, çeyrek altın ve 5 ay boyunca restoranda ücretsiz yemek yeme hakkı kazandı.
31 Temmuz 2018 13:22
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23 dakikada 255 çöp şiş yedi: Midem çatlar mı diye çok korktum

Antalya'da et restoranı sahibi 28 yaşındaki İlyas Demir, işletmeye ilgiyi artırmak için yarışma düzenlemeye karar verdi. 45 dakikada 200 çöp şiş yiyebilen kadın müşterisine 5500 TL değerinde bir cep telefonu, çeyrek altın ve 4 ay boyunca restoranda ücretsiz yeme hakkı vereceğini duyuran Demir, beklediğinden fazla ilgiyle karşılaştı. Demir, erkeklerden gelen talep üzerine aynı hediyeleri 301 çöp şiş yiyen erkek müşterisi için de vereceğini duyurdu.

4 KİLO ET YEDİ

Üniversite öğrencisi Ceren Yılmaz da yarışmaya katılmak için restorana geldi. Minyon yapısı nedeniyle 200 çöp şiş yiyemeyeceği düşünülen Yılmaz, tartıya çıkarılarak kilosuna bakıldı. 40 kilogram gelen Yılmaz'ın hiç şansı olmadığını düşündüğünü söyleyen restoran sahibi Demir, "200 şişi yersen sana 4 ay değil, 5 ay boyunca ücretsiz yeme hakkı vereceğim" dedi.

Ardından çöp şişler Yılmaz'a ikram edildi. 23 dakikada 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, 1 tabak salata, 1 lavaş ekmek yiyen ve çay içen Ceren Yılmaz, hediyelerin sahibi oldu. 4 kilogramlık kuzu etinden yapılan çöp şişleri yiyen Ceren, tartıya çıktığında 47 kilogram olduğunu gördü.

'MİDEM ÇATLAR MI DİYE ÇOK KORKTUM'

Yarışmaya katılmak istediğini, anlatınca yakınlarının dahi bu işi yapamayacağını söylediğini kaydeden Yılmaz, kendisinden emin olduğunu belirtti. Yemek yemeyi çok sevdiğini ve insanın sevdiği şeylerde başarılı olabileceğini aktaran Yılmaz, "Herkes 'yapamazsın' dedi. Ama ben kendime güveniyordum, başardım. Şişler önüme konulduğunda hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Midem çatlar mı diye çok korkmuştum" dedi.

'KAFASINI ÇÖP ŞİŞLERE GÖMDÜĞÜNÜ GÖRDÜM'

Ceren Yılmaz'a dair tüm tahminlerinin alt üst olduğunu ve çok yanıldığını aktaran restoran sahibi İlyas Demir ise, "İlk çöp şişi eline alır almaz kafasını gömdüğünü gördüm. Sanki hiç yemek yememiş gibiydi. O an anladım hepsini yiyeceğini. 40 kilogramlık bir arkadaşımız, tartıya çıktığında 7 kilo aldığını gördük" dedi. İlyas Demir, yarışmanın büyük ilgi çektiğini belirterek, işlerinin yüzde 70 oranında arttığını söyledi.

Kadınlarda 350, erkeklerde 400 çöp şiş yiyebilene ise 3 tekerli kapalı kasa elektrikli motosiklet vereceğini de duyuran Demir, Antalya dışından çok sayıda misafirinin yarışmaya katılmak için yola çıktığını söyledi.
DHA
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