Parkinson'a yeni umut: Kök hücre

MAYMUNLAR ÜZERİNDE İŞE YARAMIŞTI

Japonya'dan bir grup araştırmacı milyonlarca Parkinson hastasına umut olabilecek bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

Beyindeki dopamin eksikliğinin yol açtığı hastalık için kök hücre tedavisinin işe yarayabileceği ifade edildi.

Bilim insanları programlanmış kök hücrelerin nakliyle beynin nörotransmitter üretimini normal seviyeye getirmeyi hedefliyor.

Araştırmacılar pluripotent kök hücreleri (IPS) maymunlar üzerinde denediklerini ve başarılı olduklarını açıklamışlardı.

"HASTALARA EN KISA SÜREDE ULAŞTIRILACAK"

Ağırlıkla deriden alınan pluripotent kök hücreleri yeniden programlanarak embriyonik kök hücrelere dönüştürülüyor.

Araştırmanın sorumlularından Profesör Jun Takahashi konferansta, "Bu, Parkinson hastalığını tedavi etmek için İPS hücre kullanımının deneneceği dünyadaki ilk klinik çalışma olacak" dedi.

Takahashi araştırmayı, 2012 yılında Nobel Ödülü kazanan Shinya Yamanaka ile Kyoto Üniversitesi'nin İPS Hücre Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde yürütüyor.

Uygulama Merkezi'nin başkanı Yamanaka, "Çalışmamızı dikkatle ve süratli bir biçimde yürütmeyi planlıyoruz. Böylece İPS hücrelerinin kullanılacağı yeni tedavi yöntemi hastalara en kısa sürede ulaştırılacak" şeklinde konuştu.

PARKİNSON NEDİR?

Dünyada 10 milyon, Türkiye'de ise 100 binden fazla parkinson hastası var. Beyindeki dopamin eksikliği sonucu, kontrol edilemez titremeler ve seğirmelerle kendini gösteren ve giderek ilerleyen hastalığın henüz bir tedavisi bulunmuyor.