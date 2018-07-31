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ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini yarın yayımlayacağız." dedi
31 Temmuz 2018 13:45
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ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halinin yarın duyurulmasının ardından 7-14 Ağustos'ta tercihlerin alınacağını, sonuçların ise 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

YKS sonuçlarının zamanında açıklandığına işaret eden Özer, sonuçlarla birlikte sonuçlara yönelik detaylı bir ön değerlendirme raporunun yayımlandığını kaydetti.

Üniversiteye giriş sisteminde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hem yapısal hem de sınavın yapılma tarihi açısından iki köklü değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Özer, "Bu nedenle ÖSYM'nin bu sene üniversiteye giriş sınavında sorumlulukları oldukça artmıştı. ÖSYM, yapısal değişikliği başarılı bir şekilde uyguladı. Ayrıca önceki yıllarda farklı tarihlerde çoklu oturumda yapılan sınavı bir hafta sonunda yapabilmenin lojistik güçlüğünün de başarılı bir şekilde üstesinden geldi.

Sınav tarihi bir hafta ertelenmesine rağmen sınav sonucu açıklama tarihi olarak önceden ilan ettiğimiz 31 Temmuz 2018'de bir erteleme yapmadık." diye konuştu.

YKS değerlendirme raporunun son hali 6 Ağustos'ta yayımlanacak
Özer, bu yıl sınav sonuçlarıyla birlikte açıklanan sayısal veri formatında değişikliğe gittiklerini belirterek, "2018 itibarıyla sınavlarla ilgili değerlendirme raporları yayımlamaya başladık. YKS ile ilgili de ön değerlendirme raporunu bu çerçevede hazırladık. Bu raporun da özellikle eğitimciler tarafından beğeniyle karşılanmasından mutluluk duyuyoruz. Değerlendirme raporu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor; son halini 6 Ağustos'ta kamuoyuyla paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun taslak halini 3 Temmuz'da yayımladıklarını hatırlatan Özer, "Kontenjanlar kılavuzunun son halini yarın yayımlayacağız." bilgisini paylaştı.

Tercih takvimi
Özer, üniversite tercihlerinin 7-14 Ağustos'ta yapılacağını belirterek, "ÖSYM tarafından tercih süreciyle ilgili bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Ayrıca tercihlerle ilgili sıkça sorulan sorular ve cevaplarını da paylaşacağız. Adayların tercih işlemleri bittikten sonra yerleştirme işlemlerine başlayacağız. Yerleştirme sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra yükseköğretim kurumlarına kayıtlar 3-7 Eylül'de yapılacak." dedi.

ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, soru hazırlamadan sınav evrakının basılmasına, sınavın yapılmasından evrakların nakliyesine, sınav evraklarının değerlendirilmesinden sonuçların açıklanmasına kadar tüm süreçlerde büyük fedakarlıkla çalışan tüm çalışanlara ve paydaşlara en içten şükranlarını da sundu.

Anadolu Ajansı
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