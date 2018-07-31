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ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halini yarın yayımlayacağız." dedi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun son halinin yarın duyurulmasının ardından 7-14 Ağustos'ta tercihlerin alınacağını, sonuçların ise 31 Ağustos'ta açıklanacağını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Özer, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
YKS sonuçlarının zamanında açıklandığına işaret eden Özer, sonuçlarla birlikte sonuçlara yönelik detaylı bir ön değerlendirme raporunun yayımlandığını kaydetti.
Üniversiteye giriş sisteminde Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hem yapısal hem de sınavın yapılma tarihi açısından iki köklü değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Özer, "Bu nedenle ÖSYM'nin bu sene üniversiteye giriş sınavında sorumlulukları oldukça artmıştı. ÖSYM, yapısal değişikliği başarılı bir şekilde uyguladı. Ayrıca önceki yıllarda farklı tarihlerde çoklu oturumda yapılan sınavı bir hafta sonunda yapabilmenin lojistik güçlüğünün de başarılı bir şekilde üstesinden geldi.
Sınav tarihi bir hafta ertelenmesine rağmen sınav sonucu açıklama tarihi olarak önceden ilan ettiğimiz 31 Temmuz 2018'de bir erteleme yapmadık." diye konuştu.
YKS değerlendirme raporunun son hali 6 Ağustos'ta yayımlanacak
2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun taslak halini 3 Temmuz'da yayımladıklarını hatırlatan Özer, "Kontenjanlar kılavuzunun son halini yarın yayımlayacağız." bilgisini paylaştı.
Tercih takvimi
ÖSYM Başkanı Mahmut Özer, soru hazırlamadan sınav evrakının basılmasına, sınavın yapılmasından evrakların nakliyesine, sınav evraklarının değerlendirilmesinden sonuçların açıklanmasına kadar tüm süreçlerde büyük fedakarlıkla çalışan tüm çalışanlara ve paydaşlara en içten şükranlarını da sundu.
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