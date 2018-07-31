|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2 yaralı
İstanbul Çekmeköy'de yol kenarındaki evin bahçesine yuvarlanan aracın sürücüsü ile yanındaki torunu yaralandı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Caddesi'nde, Çekmeköy yönünde seyreden O.Ç'nin kullandığı cip kontrolden çıkarak kaldırıma, ardından bir evin bahçe duvarına çarptı.
Duvarın yıkılmasıyla cip, bahçeye yuvarlandı.
Kazada, araçta sıkışan sürücü O.Ç ile yanında bulunun 10 yaşındaki torunu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ev sahibi Muazzez Alanyalı, birden gürültü duyduklarını, ardından arabanın evin bahçesine düştüğünü gördüklerini söyledi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Bu haber 584 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI