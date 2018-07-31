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Apartmanın çatısında uyurken düştü! O anlar kamerada
Kırşehir'de çatıda uyuduğu esnada düşen vatandaşın hayatını, çevre esnafın açtığı branda kurtardı. Polis, mahallede geniş çaplı inceleme başlatırken Ş.İ.,'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi
Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.,'nin düşme anı kameralara yansıdı.
İHA'nın haberine göre, uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İNTİHAR İDDİASI
Öte yandan DHA'nın haberine göre ise, bunalıma giren 41 yaşındaki Ş. İ.'nin çatıya, intihar etmek amacıyla çıktığı ve boylu boyunca uzanırken, yuvarlanıp düştüğü iddia edildi.
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