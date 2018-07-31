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31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle FETÖ'den haklarında işlem yapılanlar
15 Temmuz 2016 gecesi yaşadığımız darbe girişiminde MİT, Gölbaşı Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TBMM, Emniyet ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bombalandı. İstanbul'da Boğaziçi köprüsü kapatıldı.
Halkın üzerine ateş açıldı. Sivil, asker ve polisler olmak üzere yüzlerce vatandaş şehit olmuş, binlerce vatandaş da Gazi olmuştu.
Kolluk güçleri, darbe gecesinden bu yana olaya bulaşan kamu görevlileri ile ilgili gözaltı ve tutuklama kararı veriyor.
Aşağıda 31 Temmuz 2018 tarihi itibariyle haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilenler bulunuyor.TSK'daki kripto FETÖ'cülere suçüstü Vatan haini subaylar toplantıda 15 Temmuz'da tankın altına yatan Metin Doğan ifade verdi Rodos'a kaçmaya çalışan FETÖ firarileri Mersin'e getirildi Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı Üniversitede büyük vurgun, kaynaklar FETÖ'ye aktarılmış Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü nehre atladı Kara Harp Okulu davasında mütalaa verilecek Adana'da ByLock kullanıcısı eski hakime hapis cezası AYM'den FETÖ tutuklusunun 'tek kişilik oda' itirazına ret FETÖ sanığı emniyet eski müdürüne hapis cezası
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