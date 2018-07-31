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Dünya'daki yaşama ilişkin en eski kanıtlardan biri bulundu
Güney afrika'da 3.2 milyar yıllık mikrop fosili bulundu. Bu keşif Dünya'daki yaşama dair en eski izlerden biri olabilir
Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mikropların antik bir nehir yatağında yaşadıkları tahmin ediliyor.
Nehir yatağındaki çakıllara bağlı olarak yaşadıkları düşünülen mikroplar, Dünya'daki yaşamın ne kadar eski olduğuna ilişkin ipuçları veriyor.
Oldukça iyi şekilde korunmuş fosillerin nitrat tüketerek yaşadıkları ifade ediliyor. Bilim insanları bu dönemde dünya atmosferinin oksijenle dolmadığını da belirtti.
Araştırmalara göre atmosfer 2.4 milyar yıl önce oksijenle dolmaya başladı. dünya üzerindeki yaşamın bu tarihlerde var olduğunu tahmin ediliyordu ancak bu konuda kanıt bulunamamıştı.
Keşfin, Dünya'daki en eski nehir yatağını da ortaya çıkarmış olabileceği ifade edildi.
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