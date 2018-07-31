1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lunapark faciasının ardından dram çıktı

19 yaşındaki meslek lisesi mezunu Yusuf Hüseyinoğlu isminde bir lunapark çalışanı, aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı öğrenildi
31 Temmuz 2018 14:51
Yazdır
Lunapark faciasının ardından dram çıktı

İstanbul Pendik'te bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) lunaparkında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkarmak için günlük 50 liraya çalıştığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'un Pendik İlçesi'ndeki bir AVM'nin lunaparkında dün akıl almaz bir kaza yaşandı.

19 yaşındaki meslek lisesi mezunu Yusuf Hüseyinoğlu isminde bir lunapark çalışanı, aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hüseyinoğlu'nun cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

Muş'lu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hüseyinoğlu'nun yaklaşık 1 aydır olayın yaşandığı lunaparkta günlük 50 liraya çalıştığı aile yakınlarından öğrenildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada ölen genç çocuğun, sosyal medya hesabında yazdığı durum yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Hüseyinoğlu paylaşımında, "Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur" dediği görüldü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,191 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 yaralı
31 Temmuz 2018 15:09		 Oktar'ı gözaltına alan polisi tehdit eden şüpheli tutuklandı
31 Temmuz 2018 14:58
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı
31 Temmuz 2018 14:44		 Apartmanın çatısında uyurken düştü! O anlar kamerada
31 Temmuz 2018 14:13
Çekmeköy'de cip bahçeye yuvarlandı: 2 yaralı
31 Temmuz 2018 14:03		 Tokat'ta 3 yaşındaki kız çocuğunun arama çalışmaları sürüyor
31 Temmuz 2018 13:41
Pensilvanya diplomalı sahte profesöre 335 yıl hapis talebi
31 Temmuz 2018 12:57		 Yakalanacağını anlayan FETÖ'cü nehre atladı
31 Temmuz 2018 12:00
Bursa'da denizde ceset bulundu
31 Temmuz 2018 11:00		 7 askerin şehit olduğu 'Mayın davası' yeniden başlıyor
31 Temmuz 2018 08:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
OHAL yerine geçen yeni Kanun yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insan ne ile yaşar 4
dediğim başlık 1
kötü insanların ortak özellikleri 2
Sana layık kul olamadık 4
baba parası 2
Seviyorum ben bu çocuğu 4
Metinalkan 4
gamze 3
ayak feministi 4
iğrenç espri 3
SON İLANLAR
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
Kadıköy Belediyesi 1 sözleşmeli Tabip lacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam