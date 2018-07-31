Lunapark faciasının ardından dram çıktı

İstanbul Pendik'te bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) lunaparkında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkarmak için günlük 50 liraya çalıştığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul'un Pendik İlçesi'ndeki bir AVM'nin lunaparkında dün akıl almaz bir kaza yaşandı.

19 yaşındaki meslek lisesi mezunu Yusuf Hüseyinoğlu isminde bir lunapark çalışanı, aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Hüseyinoğlu'nun cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.

Muş'lu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hüseyinoğlu'nun yaklaşık 1 aydır olayın yaşandığı lunaparkta günlük 50 liraya çalıştığı aile yakınlarından öğrenildi.

YÜREK YAKAN PAYLAŞIM

Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, kazada ölen genç çocuğun, sosyal medya hesabında yazdığı durum yazısı da dikkatlerden kaçmadı.

Hüseyinoğlu paylaşımında, "Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur" dediği görüldü.