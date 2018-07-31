|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Lunapark faciasının ardından dram çıktı
19 yaşındaki meslek lisesi mezunu Yusuf Hüseyinoğlu isminde bir lunapark çalışanı, aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı öğrenildi
İstanbul Pendik'te bulunan bir Alışveriş Merkezi'nin (AVM) lunaparkında hayatını kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkarmak için günlük 50 liraya çalıştığı ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, İstanbul'un Pendik İlçesi'ndeki bir AVM'nin lunaparkında dün akıl almaz bir kaza yaşandı.
19 yaşındaki meslek lisesi mezunu Yusuf Hüseyinoğlu isminde bir lunapark çalışanı, aksiyon oyuncaklarından birisinin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Hüseyinoğlu'nun cenazesi, bugün Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı.
Muş'lu olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Hüseyinoğlu'nun yaklaşık 1 aydır olayın yaşandığı lunaparkta günlük 50 liraya çalıştığı aile yakınlarından öğrenildi.
YÜREK YAKAN PAYLAŞIM
Hüseyinoğlu'nun okul harçlığını çıkararak ailesine yük olmamak ve boş zamanlarını değerlendirmek için burada çalıştığı öğrenildi.
Öte yandan, kazada ölen genç çocuğun, sosyal medya hesabında yazdığı durum yazısı da dikkatlerden kaçmadı.
Hüseyinoğlu paylaşımında, "Her insan yaptığı tüm iyiliklerden sorumludur" dediği görüldü.
Bu haber 3,191 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI