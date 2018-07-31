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Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı
Sezercik filmindeki zengin ve kötü karakteriyle hafızalara kazınan Sıtkı Sezgin (Şişko Nuri) hastaneye kaldırıldı
Sezercik filminde hayat verdiği Şişko Nuri karakteriyle adını geniş kitelere duyuran Sıtkı Sezgin hastanede tedavi altına alındı.
69 yaşındaki oyuncunun hastanede çekilmiş son fotoğraflarını da paylaşan Onur Akay, "10 senedir Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde yaşayan, Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Şişko Nuri lakaplı Sıtkı Sezgin, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nin acil servisine kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
Sıtkı Sezgin, Yeşilçam filmlerinden Sezercik'ten hayat verdiği Şişko Nuri lakabı ile tanınmaktadır.
1971 yılında Ayşecik ve Sihirli Cüceler sinema filmi ile adım attığı oyunculuğa, Hayat Sevince Güzel, Öksüzler, Ah Dede Vah Dede, Sevgili Dayım, Adile Teyze, Nikah Masası, Alman Avrat 40 Bin Mark, Alman Avrat'ın Bacısı gibi filmler ile devam etmiştir.
17 Ağustos Gölcük depreminde evini kaybeden Sıtkı Sezgin günümüzde Anaokulu ve İlkokul öğrencilerine tiyatro oyunlarını sergilemekte aynı zamanda yaşantısını Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzur Evi'nde sürdürmektedir. Sıtkı Sezgin aslen Samsun'ludur.
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