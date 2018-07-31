Oktar'ı gözaltına alan polisi tehdit eden şüpheli tutuklandı

Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Oktar'ı gözaltına alan polis memurunu, sosyal medyadan tehdit ettiği belirtilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe, ''örgüte üye olmak'' ve ''örgüt propagandası'' yapmak suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada örgüt propagandası yapanları tespit etmeye yönelik çalışma sürüyor.

Savcılık, bu kapsamda, sosyal medya hesabından, operasyon günü Adnan Oktar'ı gözaltına alan polis memurunu tehdit ederek içerikte paylaşımlarda bulunan, akabinde yapılan incelemede örgüte destek mahiyetinde ifadeler de yazan şüpheli B.K hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan şüpheli B.K, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli B.K'nın, ''suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak'' ve ''örgüt propagandası yapmak'' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 187 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, 182'si adliyeye sevk edilmişti.

Bunlardan aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanırken, 13'ü adli kontrol tedbiriyle olmak üzere 14 kişi de serbest bırakılmıştı.