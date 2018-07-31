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Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 yaralı
Kahramanmaraş'ta inşaatta beton dökme işlemi sırasında meydana gelen göçükte, 3 işçi yaralandı
Alınan bilgiye göre, Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Üngüt Mahallesi'nde yapımı süren binanın ikinci katındaki beton dökme işlemi sırasında göçük oldu. 3 işçi, göçükte molozların arasında kaldı.
AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince yaralı 3 işçi göçük alanından çıkararak kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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