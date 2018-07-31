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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci kez toplandı
31 Temmuz 2018 15:18
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.05'te başladı.

24 Haziran seçimleriyle yeni sistemin hayata geçmesinin ardından ikinci kez toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin öncelikli gündem maddesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Yardımcısı Mike Pence'in, Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanması üzerinden Türkiye'ye yaptırımda bulunacaklarına dair açıklamaları olacak.

Öte yandan göreve başladıkları günden bu yana sivil toplum kuruluşları, ilgili kurumlar ve paydaşlarıyla bir araya gelerek kendi alanlarına ilişkin yol haritası belirleyen bakanların, kısa ve uzun vadedeki eylem planlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısını 13 Temmuz Cuma günü gerçekleştirmişti.
Anadolu Ajansı
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