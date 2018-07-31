Görevlendirme yapılan belediyeden 'serinleten' hizmet

Diyarbakır'da görevlendirme yapılan merkez Kayapınar Belediyesi tarafından çocuk ve gençlerin güvenle serinlemelerini sağlamak için inşa edilen üçüncü havuz hizmete açıldı.

Yaz aylarında serinlemek amacıyla girilen gölet, göl, baraj ve sulama kanallarında boğulma vakalarının önüne geçilmesi ve çocuk ve gençlerin aldıkları eğitimle güvenle yüzmelerinin sağlanması için çalışma yürüten belediye tarafından ilçede üçüncü yüzme havuzu kuruldu.

Soyunma odaları ve duş bölümlerinin bulunduğu havuzda, 5-16 yaş arası kız ve erkek yaklaşık 500 çocuk ve gence aynı zamanda yüzme eğitimi verilecek.

"Onlara sağlıklı yaşamı ve profesyonel sporcu olmayı öğretiyoruz"

Kayapınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, havuzun açılışı dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, özellikle temmuz ve ağustos aylarının kentte çok sıcak geçtiğini belirterek, bu aylarda çocukların serinlemek için gölet, baraj ve sulama kanallarına girdiğine işaret etti.

"Maalesef aile facialarıyla karşılaşıyoruz. Malumunuz Silvan ilçesinde birkaç defa ölümlü vakalar yaşandı. Türkiye genelinde de bizim böyle bir problemimiz var." diyen Çelik, amaçlarının sağlıklı, hijyenik şartlarda, bonesi, gözlüğü ve can yeleğiyle eğitmenler eşliğinde havuzlarda çocuklara bu sporu yaptırmak olduğunu aktardı.

Çelik, Kayapınar Belediyesi olarak bunu kendilerine bir görev kabul ettiklerine dikkati çekerek, "Kendimizi çocuklara, spora ve gençliğe dost belediye olarak tanımlıyoruz. Bu iddiamızın karşılığı var. Üç açık havuzumuz var. Buralarda bin 500 kursiyerimiz var. Onlara sağlıklı yaşamı ve profesyonel sporcu olmayı öğretiyoruz. Bunlarla birlikte yaz spor kurslarımızda 10 bin kursiyerimiz var, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet ediyoruz." dedi.

Öte yandan 2 kapalı yüzme havuzunun yapımının sürdüğünü, bu havuzları kış mevsimine yetiştirmeye çalıştıklarını dile getiren Çelik, kapalı havuzların yıl boyu, açık havuzların ise yaz aylarında hizmet vereceğini kaydetti.

"Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi"

Yüzme eğitmeni Fatma Dakman, kentte yaz aylarının çok sıcak geçmesinden dolayı havuza ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Dakman, "Çocuklar nerede su bulursa yüzmek istiyorlar fakat yüzme öğrenmeden bunu yapmaları çok tehlikeli. Bir eğitmen gözetiminde yüzmeyi öğrenmeleri için en az 3 hafta eğitim almaları gerekli." dedi.

Açılışı yapılan havuzda haftada 300 öğrenciye yüzme öğreteceklerini belirten Dakman, "Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi. Burası herkese açık. Önemli olan küçük çocuklara öğretmek. Onların dikkatsizliğinin önüne geçmemiz lazım. Hepimiz canla başla mücadele edip, çocuklara yüzmeyi öğreteceğiz." diye konuştu.

Çocuğunu havuza getiren vatandaşlardan Mehmet Ali Satuk, çocukların çok eğlendiklerini ifade ederek, "Bugün çocukların bayramı, inşallah devam eder. Bu tür hizmetler halk arasında beğeni topluyor. Hizmetten memnunuz." şeklinde konuştu.

"Hedefim iyi bir yüzücü olmak"

Kursiyerlerden 13 yaşındaki Rojbin Kuşkanadı, havuzu çok beğendiğini söyledi.

Kuşkanadı, yüzmeyi bilmediğini, eğitmenlerin yardımıyla öğreneceğini anlatarak, "Bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hedefim iyi bir yüzücü olmak." dedi.

Ahmet Kaplan