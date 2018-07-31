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Havaya rastgele ateş açan 10 kişiye gözaltı
Tokat'ın Turhal ilçesinde, havaya rastgele ateş açtıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün ve asker eğlencesinde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, havaya rastgele ateş açtıkları iddiasıyla H.K, Ö.A, N.T, S.P, M.B, D.S, G.S, H.B.B, S.R.Ç. ve M.T'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üst aramasında, 9 kurusıkı tabanca, bir av tüfeği ve buna ait 47 fişek, 431 kurusıkı fişek ile 48 fişek ele geçirildi.
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