|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Fren yerine gaza basınca, tamirciyi duvara sıkıştırdı
İzmir'in Çiğli ilçesinde bir oto tamircide sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza bastığı otomobil, işyeri çalışanı Koray Yılmaz'ı duvara sıkıştırdı. Duvar ile araç arasında kalan Yılmaz yaralanırken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Olay, dün öğle saatlerinde Çiğli Ata Sanayi 30 Sokak'ta meydana geldi.
Rot-balans ayarı yaptırmak için tamirhaneye gelen ismi öğrenilemeyen sürücü, otomobilini park etmek isterken, fren yerine gaza bastı.
İşyeri çalışanlarından Koray Yılmaz, otomobil ile duvar arasında sıkıştı.
Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın sol ayağında küçük bir kırık olduğu belirtildi.
Bu arada olay anı, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kazanın ardından bir başka çalışanın otomobilin açık olan camından elini uzatıp vitesi boşa aldığı, otomobilin el birliğiyle geriye itildiği ve Yılmaz'ın kurtarıldığı görülüyor.
Bu haber 1,240 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI