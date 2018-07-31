HDP'den Yıldırım'a ziyaret: Yasaklar olmamalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.





Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, " Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı 27. Dönemin hepimiz için hayırlı olması dileklerimizi ve beklentilerimizi ilettik. Bildiğiniz gibi Meclis tarihinde 26. Dönem istenmeyen pek çok sahneye sahip.

27. Dönemde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda Parlamento zemininin önemli olduğunu vurguladık. Özellikle dokunulmazlıklar konusunu ve hala tutukluluğu devam eden Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven ve Enis Berberoğlu'nun durumlarını dile getirdik. Bu konuda Meclis'in bir diyalog zemininde demokratik teamülleri dikkate alarak adımlar atması gerektiğini vurguladık. Burası tüm toplumun temsiliyetini bulması gereken bir yerdir. 2 vekilin burada olmaması önemli bir eksikliktir. Meclis bu konuda üzerine düşen hassasiyeti yerine getirmelidir.

'ZATEN BİR KAOS ORTAMI VAR'

Bu sürece dair hem Meclis çalışmaları açısından, hem de Türkiye siyaseti açısından kısa değerlendirmelerde bulunduk. Bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesi açısından HDP olarak Parlamento'da demokrasi mücadelesi vermeye, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Halkın meclisi olarak gördüğümüz bu Meclis'te halkın burada olmasına, yasakların olmamasına da vurgu yaptık" dedi.

Temelli, "Valilere ve kaymakamlara verilen yeni yetkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu yetkiler nedeniyle bir kaos ortamı oluşur mu?" sorusuna, "Zaten bir kaos ortamı var. Yönetememe krizi içinde ülke. Nasıl yönetileceğine dair bir düzenleme söz konusu değil. Böyle bir düzenleme yapılmadan kararnameler çıkarıldı ve yasallaştı. Şimdi valilerin elinde süper yetkiler var ve bunun nasıl işletileceğine dair ciddi kaygılarımız var. Yönetememe krizinin artık illere, ilçelere kadar sirayet ettiği bir durumla karşı karşıyayız.

Bütün bunlar Türkiye'nin önünde önemli sorunlar olarak duruyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey tek kişiye bağlı ve denetim mekanizmasından yoksun bırakılmış bir durum var. Bu da tek adam rejimine bağlı bir keyfiyeti karşımıza çıkarıyor. Her valinin, kaymakamın farklı uygulamaları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir kayyum coğrafyası yaratıldı ve bunun yaygınlaştırılma hedefinde olduğunu hissediyoruz. Yönetememe krizini aşmak konusunda bugünkü iktidarın aklı daha fazla kontrol sistemi üretmeye yönelik" yanıtını verdi.

'ÇOK DRAMATİK BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Temeli, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini hakkında ise "5 puan birden artırdı. Çok dramatik bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı bir düzenlemeyi yapamadığını düşünüyoruz. Bu ekonominin de artık çığrından çıktığının göstergesi. Çünkü beklentinin 5 puan arttığı bir yerde faize dair bir düzenleme yok. Bunun da olumsuz yansımalarını ekonomi zaten yaşıyor, daha da yaşamaya devam edecek" ifadelerinde bulundu

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