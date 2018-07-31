1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP'den Yıldırım'a ziyaret: Yasaklar olmamalı

HDP'nin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti. "Temelli, "Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda Parlamentonun önemini vurguladık" dedi
31 Temmuz 2018 16:27
Yazdır
HDP'den Yıldırım'a ziyaret: Yasaklar olmamalı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, HDP'nin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.



Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından bir açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, " Bir nezaket ziyareti gerçekleştirdik. Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı 27. Dönemin hepimiz için hayırlı olması dileklerimizi ve beklentilerimizi ilettik. Bildiğiniz gibi Meclis tarihinde 26. Dönem istenmeyen pek çok sahneye sahip.

27. Dönemde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda Parlamento zemininin önemli olduğunu vurguladık. Özellikle dokunulmazlıklar konusunu ve hala tutukluluğu devam eden Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven ve Enis Berberoğlu'nun durumlarını dile getirdik. Bu konuda Meclis'in bir diyalog zemininde demokratik teamülleri dikkate alarak adımlar atması gerektiğini vurguladık. Burası tüm toplumun temsiliyetini bulması gereken bir yerdir. 2 vekilin burada olmaması önemli bir eksikliktir. Meclis bu konuda üzerine düşen hassasiyeti yerine getirmelidir.

'ZATEN BİR KAOS ORTAMI VAR'

Bu sürece dair hem Meclis çalışmaları açısından, hem de Türkiye siyaseti açısından kısa değerlendirmelerde bulunduk. Bugün Türkiye'de demokrasi mücadelesi açısından HDP olarak Parlamento'da demokrasi mücadelesi vermeye, toplumun tüm kesimlerinin sesi olmaya devam edeceğiz. Halkın meclisi olarak gördüğümüz bu Meclis'te halkın burada olmasına, yasakların olmamasına da vurgu yaptık" dedi.

Temelli, "Valilere ve kaymakamlara verilen yeni yetkiler hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu yetkiler nedeniyle bir kaos ortamı oluşur mu?" sorusuna, "Zaten bir kaos ortamı var. Yönetememe krizi içinde ülke. Nasıl yönetileceğine dair bir düzenleme söz konusu değil. Böyle bir düzenleme yapılmadan kararnameler çıkarıldı ve yasallaştı. Şimdi valilerin elinde süper yetkiler var ve bunun nasıl işletileceğine dair ciddi kaygılarımız var. Yönetememe krizinin artık illere, ilçelere kadar sirayet ettiği bir durumla karşı karşıyayız.

Bütün bunlar Türkiye'nin önünde önemli sorunlar olarak duruyor.

Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey tek kişiye bağlı ve denetim mekanizmasından yoksun bırakılmış bir durum var. Bu da tek adam rejimine bağlı bir keyfiyeti karşımıza çıkarıyor. Her valinin, kaymakamın farklı uygulamaları ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir kayyum coğrafyası yaratıldı ve bunun yaygınlaştırılma hedefinde olduğunu hissediyoruz. Yönetememe krizini aşmak konusunda bugünkü iktidarın aklı daha fazla kontrol sistemi üretmeye yönelik" yanıtını verdi.

'ÇOK DRAMATİK BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ'

Temeli, Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini hakkında ise "5 puan birden artırdı. Çok dramatik bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın enflasyon odaklı bir düzenlemeyi yapamadığını düşünüyoruz. Bu ekonominin de artık çığrından çıktığının göstergesi. Çünkü beklentinin 5 puan arttığı bir yerde faize dair bir düzenleme yok. Bunun da olumsuz yansımalarını ekonomi zaten yaşıyor, daha da yaşamaya devam edecek" ifadelerinde bulundu

Duvar

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 957 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MGK'nın son 16 yıllık gündemi PKK oldu
31 Temmuz 2018 16:08		 Kararnamelerde yasa numaraları yerine 'kod' dönemi
31 Temmuz 2018 15:24
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ikinci kez toplandı
31 Temmuz 2018 15:18		 Eski milletvekili İsmail Göksel vefat etti
31 Temmuz 2018 14:31
Kılıçdaroğlu, Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
31 Temmuz 2018 13:57		 Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
31 Temmuz 2018 13:47
CHP'de gözler perşembe gününde
31 Temmuz 2018 13:32		 AK Parti'li Köylü'nün sağlık durumuna ilişkin açıklama
31 Temmuz 2018 13:20
'Türkiye tweetle şantaj yapılacak bir ülke değil'
31 Temmuz 2018 11:28		 '15 vekil transfer' önerisi ilk Akşener'den gelmiş
31 Temmuz 2018 10:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Vatan haini subaylar toplantıda
'Beyaz kod' veren doktor ilk kez konuştu
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özledim seni 3
enginar 4
kulis yapmak 3
erkek tarafı 4
müşteriye yenge abla diyen çalışanlar 1
aydın 1
Burhan Altıntop 1
Augenblick 1
vişne suyu 2
görmezden gelmek 3
SON İLANLAR
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam