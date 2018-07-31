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Borç yapılandırmada süre uzatıldı
Başvurusu bugün sona erecek olan vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı
Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırmasında süre uzatıldı.
Yapılandırma için süre 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı. Başvuru süresi bu gece doluyordu.
Yapılandırma kapsamında her türlü vergi ve prim borcu taksitler halinde ödenebiliyor.
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