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Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Başvurusu bugün sona erecek olan vergi ve prim borçları için yeniden yapılandırmada süre 27 Ağustos tarihine kadar uzatıldı
31 Temmuz 2018 16:29
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Borç yapılandırmada süre uzatıldı

Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırmasında süre uzatıldı.

Yapılandırma için süre 27 Ağustos 2018'e kadar uzatıldı. Başvuru süresi bu gece doluyordu.

Yapılandırma kapsamında her türlü vergi ve prim borcu taksitler halinde ödenebiliyor.
Memurlar.Net
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