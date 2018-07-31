Müşterilerin paralarını zimmetine geçiren eski bankacıya hapis

Adana'da müşterilerinin hesaplarından 304 bin lira ve 23 bin avroyu zimmetine geçirdiği iddiasıyla yargılanan tutuklu eski bankacı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Mehmet Akif Oruç ve müştekiler ile avukatları katıldı.

Oruç savunmasında, böyle bir durumu yaşadığı için çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında sanık Oruç'un "pasif zimmet" yönünden cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Akif Oruç'u 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.