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LPG yüklü tanker duvara çarptı, Karadeniz Sahil Yolu kapandı
Giresun'da LPG yüklü bir tanker duvara çarptı. Önlem olarak Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı
Giresun'un Espiye ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan LPG yüklü tanker duvara çarptı.
Olayda tankerin patlama riskine karşı yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı, soğutma çalışması başlatıldı.
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