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Kara Harp Okulu darbe davasında 59 ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
Kara Harp Okulu darbe davasında, aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Kara Harp Okulu darbe davasında, aralarında eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da bulunduğu 59 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
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