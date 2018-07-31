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Öğretmenler, evraklarını elektronik ortamda verecek

MEB, atanan öğretmenlerin evraklarını yarın elektronik ortamda almaya başlıyor.
31 Temmuz 2018 17:12
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Öğretmenler, evraklarını elektronik ortamda verecek

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, atanan sözleşmeli 20 bin öğretmenin başvuru evraklarını yarın elektronik ortamdan almaya başlayacağını duyurdu.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ataması yapılan 20 bin öğretmenimizin başvuru evrakları, MEB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca oluşturulacak elektronik ortamda il milli eğitim müdürlükleri tarafından 1-10 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır.

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Memurlar.Net
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