Bedelli yapanlar iş yerinden tazminat alabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan bedelli askerlikle ilgili yasal düzenleme, uygulamadan yararlanmak isteyen çalışanların kıdem tazminatları konusunda tartışma yarattı.

Oda TV'nin haberine göre, tazminat konusuyla ilgili olarak bir açıklama yapan KPMG Türkiye Hukuk Hizmetleri Direktörü Onur Kaykayoğlu, "İş Kanunu'na göre askerlik sebebiyle ayrılan işçi 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa, kıdem tazminatı alabilir" diye belirtti.

'BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARIN, EĞİTİMDE GEÇİRDİKLERİ 21 GÜN, ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILACAK'

Onur Kaykayoğlu, bedelli askerlik düzenlemesindeki 21 gün zorunlu temel askerlik eğitimi şartının, çalışma hayatındaki asker adayları için soru işaretleri yarattığını ifade etti. Kaykayoğlu, düzenlemeden yararlanacakların temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yerlerinde aylıksız ve ücretli izinli sayılacaklarını belirtti.

Kaykayoğlu, "Bedelli askerlik yapanların temel eğitimde geçirdikleri 21 gün çalışma süresinden sayılacak. İşverenin, bedelli askerlik sebebiyle temel askerlik eğitimine katılması nedeniyle işçiyi işten çıkarma hakkı bulunmuyor. Dolayısıyla muvazzaf askerlik görevini yerine getirmesi nedeniyle işten çıkarılan bir işçinin başta işe iade davası olmak üzere, kıdem ve ihbar tazminatını talep etme hakkı var" dedi.

TAZMİNATA HAK DOĞUYOR

Kaykayoğlu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanacakların 21 günlük muvazzaf askerlik gerekçesiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi.

Kaykayoğlu, şunları söyledi:

"4857 sayılı İş Kanunu'nun 120'nci maddesi ile korunan 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun 14'üncü maddesi muvazzaf askerlik nedeniyle iş akdinin işçi tarafından feshi halinde işverene kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü getiriyordu.Bu maddeye göre işçinin askerlik sebebiyle işten ayrılması halinde, işçi kıdem tazminatı için aranan 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanıyor. Bedelli askerlik bakımından da 21 gün temel askerlik eğitimi için de olsa işçinin işten ayrılması durumunda 1 yıllık kıdem şartını yerine getiriyorsa kıdem tazminatına hak kazanacağı şüphesiz. İş akdini kendisi fesheden işçinin ihbar tazminatına hak kazanması ise söz konusu olmayacaktır."