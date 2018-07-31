1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İcra takibi yapan avukatın yanağını ısırarak kopardı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde sattığı koyunların parasını alamayan bir adam icra takibi başlatması için Avukat Cüneyt Bülent Şeker'den yardım istedi. Dosyayı kabul eden Şeker 4 yıldır alamadığı alacağı tahsil etmek için gittiği evde borçluların saldırısına uğradı. Olayda bir kadın Şeker'e bıçakla saldırırken oğlu ise avukatın yanağını ısırarak kopardı
31 Temmuz 2018 17:43
Yazdır
İcra takibi yapan avukatın yanağını ısırarak kopardı

Olay, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Göynükbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Müvekkilinin, borçluya koyun sattığını ve alacağını 4 yıldır tahsil edemeyen Av. Cüneyt Bülent Şeker, söz konusu koyunları icra yoluyla almak için yanında icra memurları ve jandarma ile birlikte alacaklıların evine gitti.

İHA'nın haberine göre, burada koyunların yükleneceği kamyoneti bekleyen Şeker ve beraberindekiler bir anda borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu Ömer K. annesine Av. Şeker'e saldırmasını söyledi. Anne bıçak alarak Şeker'e saldırmaya çalışırken etraftakiler tarafından engellendi. Bunun üzerine Ömer K. Şeker'in üzerine giderek yanağını ısırarak kopardı.

"SENİ TEK YAKALAYACAĞIM"

Yaşadıklarını anlatan Av. Cüneyt Bülent Şeker, "Borçlu aile alacak verecek konularında daha önce defalarca olay çıkarmış bir aile olarak biliniyor. Gayrimenkul vardı ama alacağı karşılamıyordu. 80 civarındaki koyunu haczetmek için yola çıktık. Jandarma almadan da gidilebilecek bir yer değildi. Koyunları taşımak için gereken kamyon gecikince biz icra memuru ve jandarmayla beraber önceden gittik.

Sakin sakin konuştuk. Alttan aldık. Koyunları almak için kamyon geldiğinde borçlunun eşi kadın elinde bıçakla, hakaret ve tehditler savurarak 'nerde o avukat' diye üzerimize gelmeye başladı. Önce avukat zannettiği icra memurunun üstüne doğru gitti. Bana saldıran borçlunun oğlu 'avukat o' diyerek beni işaret etti. Kadın hakaret ve küfürlerle, öldüreceğim seni diyerek bıçağı sallayınca kendimi savunmaya çalıştım.

Kadın sendeledi ve o sırada jandarmalar tuttu. Oğlu olan 30-40 yaşlarındaki adam üzerime atladı. Beni yumruklayarak devirmeye çalıştı, ama deviremedi.

Boğuşma sırasında beni deviremeyeceğini anlayınca yanağımı ısırdı ve bir parça kopardı. Jandarmalar etkisiz hale getirince de, 'Bu burada bitmedi.

Bu koyunları kaldırttırmayacağım. Seni tek yakalayacağım' diye tehdit etti" dedi.

"BİZİ ŞİDDETLE YILDIRAMAZLAR ŞİKAYETÇİ VE TAKİPÇİYİZ"

Av. Şeker aynı zamanda zorbalıkla ve şiddetle kamu görevlilerine engel olmaya çalışanlarla ilgili "Bursa'da bir kesim zorbalıkla her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyor. Bu kesim avukata saldırıyor, gazeteciye saldırıyor, polise doktora saldırıyor. Bu olayda söz konusu saldırı avukatları hedef almıştır. Çünkü o gün benimle birlikte orada bulunan birçok insan vardı fakat şahıs gelip bana saldırdı. Avukatları günah keçisi olarak görmek çok basit bir şey ama biz sadece işimizi yaptık.

Biz bir suç işlediğimiz zaman kamu görevlisi gibi yargılanıyorsak aynı şekilde korunmalıyız da. Bizi bu şekilde şiddetle ya da saldırılarla engelleyemezler. Kanun şiddetle engellenmez. Biz sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Biz hem görevimizi yapmaktan hem de bu tür şiddet olaylarının takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak olayın takipçisi ve şahıslardan şikayetçi olduklarını belirtti.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, meslektaşı Cüneyt Bülent Şeker'e haciz sırasında yapılan saldırıyı kınadı. Altun, avukatların üstlendikleri davalarla özdeşleştirilmeleri nedeniyle ciddi tehdit altında olduğunu söyledi.

Hiçbir avukatın baktığı dava nedeniyle hasım olarak görülemeyeceğini ifade eden Altun, "Bu toplum, bu sakat bakış açısından ancak saldırganlara ciddi ceza verilmesiyle kurtarılabilir. Ne yazık ki, en son Orhaneli İlçesi'ne bağlı Göynükbelen Mahallesi'nde saldırıya uğrayan meslektaşımız Cüneyt Bülent Şeker de, bu sakat mantığın kurbanı olmuştur.

Yine ne acıdır ki saldırganlar ifadeleri alındıktan sonra salıverilmiştir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 5,515 defa okundu. 6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Silivri'de can pazarı
31 Temmuz 2018 18:19		 Büyükbaş hayvanlara dirgen ve küreklerle saldırdılar
31 Temmuz 2018 17:56
Ankara Garı katliamı davası: Asıl failler bulunsun
31 Temmuz 2018 17:32		 Üzerine su sıçrattıkları 72 yaşındaki adamı dövdüler
31 Temmuz 2018 17:23
Engelli yollarına araç park edenlere ceza
31 Temmuz 2018 16:49		 LPG yüklü tanker duvara çarptı, Karadeniz Sahil Yolu kapandı
31 Temmuz 2018 16:46
Havaya rastgele ateş açan 10 kişiye gözaltı
31 Temmuz 2018 16:11		 Bursa'da lokantada bıçaklı kavga: 3 yaralı
31 Temmuz 2018 16:03
'Beyaz kod' veren doktor ilk kez konuştu
31 Temmuz 2018 15:41		 Kahramanmaraş'ta inşaatta göçük: 3 yaralı
31 Temmuz 2018 15:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
'Beyaz kod' veren doktor ilk kez konuştu
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Kimlerin ek göstergesi artırılacak, hala belli değil!
Devlette part time iş fırsatı
Üniversite, olumlu güvenlik soruşturması raporuna rağmen asil adayı değil yedek adayı atadı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tavuk döner 1
uygarlık 2
insan ne ile yaşar 4
gidiyorum ben hoşçakal 2
dediğim başlık tanımcısı sözlükçü 1
nöbetçi yazar 1
Kız tarafı 6
Che Guevara 1
doğa dostu 2
süryani şarabı 2
SON İLANLAR
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam