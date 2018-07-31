Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel nakil duyurusunu yayımladı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 YILI 2. DÖNEM

SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 01 - 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel

Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş

pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;

1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;

a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,

b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge'nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge 'nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.

4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Eylül 2018 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.

5- Sözleşmeli personel, (Ek-1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı

PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar Sağlık

Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait değildir.

6- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

7- Personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği talepleri anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( www.yhgm.saglik.gov.tr) ait internet adresinde) ilan edilecektir.

8- Personel, başvurusunun Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını PBS üzerinden takip edebilecektir.

9- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2018 YILI 2. DÖNEM 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

SIRA NO TARİH AÇIKLAMA 1 01 Ağustos 2018 Çarşamba- 08 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 18:00 a kadar P.B.S. üzerinden eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının yapılması. 2 13 Ağustos 2018 Pazartesi Saat 18:00 a kadar Başvuru evrakının Bakanlığımıza son teslim tarihi. 3 29 Ağustos 2018 Çarşamba Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi 4 04 Eylül 2018 Salı KURA (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi

Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi



Ek-1 Form (İstenen Belgeler)

Ek-2 Form (Eş Durum Belgesi, İller arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)

Ek-3 Form (Eş Durum Belgesi, Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışan kamu personeli için)

Ek-4 Form (Eş Durum Belgesi, Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2018 YILI SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı'nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 01 - 08 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.

Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar bu kuraya başvuramayacaktır.

Bu çerçevede;

1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;

a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu,

b) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,

c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi ve kadrolu personel olarak Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hakim ya da savcı olduğunu,

ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve eşinin görev yerine ilişkin dolu/boş kadro ve pozisyon sayısını, belgelendirenler, eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.

2- Bu kuraya başvuracak olanların hizmet süresinin hesabında, 14 Eylül 2018 tarihi itibariyle bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri

ile hafta sonu ve resmi tatil günleri çalışılmış sayılacaktır.

3- Bu kuraya başvuranların, (Ek-1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü saat 18.00'e

kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermesi ya da elden teslim etmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait değildir.

4- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 29 Ağustos 2018

Çarşamba günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ( www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.

6- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

7- Başvuruların Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.

2018 YILI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ

SIRA NO TARİH AÇIKLAMA 1 01 Ağustos 2018 Çarşamba- 08 Ağustos 2018 Çarşamba Saat 18:00 a kadar P.B.S. üzerinden eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvurularının yapılması. 2 13 Ağustos 2018 Pazartesi Saat 18:00 a kadar Başvuru evrakının Bakanlığımıza son teslim tarihi. 3 29 Ağustos 2018 Çarşamba Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmesi 4 04 Eylül 2018 Salı KURA (Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.)

Boş Pozisyon Listesi

Ek-1 Form (İstenen Belgeler)



Örnek Form 1

Örnek Form 2



Örnek Form 3



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