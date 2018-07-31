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Osmaniye'de deprem
Osmaniye'de 17.36'da AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı
Osmaniye'de 17.36'da AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, çevre illerden de hissedildi.
Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.
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