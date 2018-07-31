Kum zambağını koparmanın cezası 48 bin lira

Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliğince koruma altına alınan kum zambaklarını, ticari amaçla bulundukları yerlerden sökenlere 48 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Sinop'ta, kent merkezine 21 kilometre mesafedeki Sarıkum Tabiat Koruma Alanı ile Akliman Koyu, nadir görülen kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan söz konusu bitkinin neslinin devamı için Sinop'ta da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10'uncu Bölge Müdürlüğünce bazı çalışmalar yürütülüyor.

DKMP 10'uncu Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum zambaklarının, Sinop'ta sıkça görülmesine rağmen dünyada az görüldüğüne işaret etti.

İki yıl önce yapılan araştırmalar sonucunda kum zambağının dünya genelinde neslinin tükenmekte olduğunun belirlendiğini vurgulayan Başyiğit, "Sinop bitki envanteri açısından zengin bir il. Kent genelinde 29 tane dünyada nadir görülen bitki türü var. Bunlardan dört tanesi de nesli tükenmekte olan bitki türleri arasında yer alıyor. Kum zambakları bu türler arasında önemli bir yere sahip. Çünkü 2016 yılında yapılan araştırmalara göre nesli dünyada giderek azalıyor. Bu nedenle 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Biz de müdürlük olarak 2016 yılından itibaren kum zambaklarının korunmasına yönelik bir takım çalışmalar yürütüyoruz." diye konuştu.

"Ticari amaçla sökülmesinin 48 bin lira cezası var"

Dünyada neslinin tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan bir bitki türünün Sinop'ta görülmesinin, bu kent için büyük bir değer olduğunun altını çizen Başyiğit, "Ancak burada iki tehlike var; biri, doğa şartları. Sahillerde yer alan bir bitki olduğu için denizin gelgit olaylarında zarar görebiliyor. İkincisi ise insan tehlikesi. Maalesef vatandaşlarımız sahillerde denize girerken veya güneşlenirken bu bitkilere zarar verebiliyorlar. Biz onları tabelalar ile uyarmaya çalışıyoruz. Bu bitkinin koruma altında olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız şunu iyi bilmeliler, özellikle soğanlarıyla birlikte bu bitkinin sökülmesi yasak ve böyle bir durumda Çevre Kanunu'na göre 48 bin lira cezası var." ifadelerini kullandı.