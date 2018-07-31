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Diyanet, Müftü Yardımcılığı sınav sonuçlarını açıkladı
2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu
2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu
D U Y U R U
2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı'na (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Atama işlemleri için başarılı olan adayların Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
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