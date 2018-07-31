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AÖF'te yatay geçiş yapacaklar için duyuru

AÖF'te yatay geçiş yapacak adaylar için başvuru tarihleri ve istenilen belgeler açıklandı
31 Temmuz 2018 18:38
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AÖF'te yatay geçiş yapacaklar için duyuru

2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos - 15 Ağustos 2018,Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.


Yatay Geçiş başvuru şartları için tıklayınız.

Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.
Memurlar.Net
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