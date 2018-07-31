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AÖF'te yatay geçiş yapacaklar için duyuru
AÖF'te yatay geçiş yapacak adaylar için başvuru tarihleri ve istenilen belgeler açıklandı
2018-2019 Öğretim Yılı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yatay Geçiş ile başvuru yapmak isteyen adayların;
Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvurularını 01 Ağustos - 15 Ağustos 2018,Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurularını ise 01 Ağustos - 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili Fakülteye posta, kargo vb. ile göndererek yapmaları gerekmektedir.
Yatay Geçiş Başvurusu kabul edilen adayların listesi 11 Eylül 2018 tarihinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinde duyurulacaktır.
Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kayıtları 19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında AÖF Bürolarından yapılacaktır.
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