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Elektrik santrallerine satılan doğalgaza %49,5 zam

BOTAŞ tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49.5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de dolar üzerinden yapılacak.
31 Temmuz 2018 18:54
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Elektrik santrallerine satılan doğalgaza %49,5 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazdan elektrik üreten santrallere verdiği doğalgazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre santraller aldıkları doğalgazın ödemesini de artık dolar üzerinden yapacak.

AA, BOTAŞ'ın doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladığını duyurdu.

Söz konusu yazıda, santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının yarından itibaren 1312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi.

Doğalgazın bin metreküpü daha önce 877,6 liradan satılıyordu.

Yazıda ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.

Doğalgazdaki bu zammın elektrik fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Elektrik ve doğalgaza zam bekleniyor
Memurlar.Net
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