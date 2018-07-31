1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tırnak problemleri hastalıkların habercisi

Medicana Kadıköy Hastanesi, tırnak değişikliklerinin çeşitli dermatolojik ve sistemik hastalıkların tanısında yol gösterici rol oynadığını duyurdu
31 Temmuz 2018 19:06
Yazdır
Tırnak problemleri hastalıkların habercisi

Medicana Kadıköy Hastanesi, tırnak değişikliklerinin çeşitli dermatolojik ve sistemik hastalıkların tanısında yol gösterici rol oynadığını belirtti.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada, deri eklerinden biri olan tırnağın, fonksiyonel olarak parmak uçlarını travmadan korumaktan küçük cisimlerin tutulmasına kadar birçok görev üstlendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun yanında tırnak değişikliklerinin çeşitli dermatolojik ve sistemik hastalıkların tanısında yol gösterici rol oynadığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, sistemik hastalıklarda tırnak bulguları şöyle:

"Çomak parmak: Tırnağın eğimindeki artış ve etrafındaki yumuşak dokudaki kalınlaşma ile ortaya çıkar. En sık kronik akciğer, kalp, karaciğer veya tiroid hastalıklarında görülür.

Kaşık tırnak: Tırnak plağının kaşık şeklini almasıdır. Çocuklarda özellikle ayak başparmak tırnağında görülebilir. Mantar enfeksiyonu, diyabet, lupus, tiroid hastalıklarında da görülebilir.

Beau çizgileri: Tırnakta ortaya çıkan enine çöküntülerdir. Tırnağın büyümesini etkileyecek kadar şiddetli bir hastalığa bağlı olarak birden fazla tırnakta veya tüm tırnaklarda ortaya çıkar. Çeşitli enfeksiyonlar, ilaçlar, otoimmün hastalıkları neden olabilir.

Tırnakta beyaz bantlar: Karaciğer sirozu, kronik konjestif kalp yetmezliği, yetişkin başlangıçlı diyabette görülebilir. Tırnağın serbest kenarında görülen beyazlık siroz, tırnağın dip kısmındaki beyazlık ise kronik böbrek hastalığının bir belirtisi olabilir.

Sarı tırnak sendromu: El-ayak tırnakları sert, kıvrık, sarı-yeşil görünüm alabilir. Lenfödem ve plevral efüzyonla birlikte tanımlanmıştır.

Melanonişi: Uzunlamasına koyu renkli çizgilenmelerle karakterizedir. İlaçlar, Addison hastalığı, AIDS, hipertriodi, folik asit eksikliği, B12 vitamini eksikliği, Cushing sendromunda görülebilir."

Tırnak mantarının dermatofit, maya ve nadir olmakla beraber küf mantarlarınca oluşabileceği, şeker hastalığı ve bağışıklık sisteminin zayıflamasının mantar enfeksiyonlarına yol açabileceği belirtilen açıklamada, bunun yanında mantar sporlarının banyo, yüzme sırasında kullanılan havlu, mayo, terlik ve şezlong gibi eşyada uzun süre yaşadığı, yüzme havuzu, duş, sauna, fitness salonları ve soyunma odalarının da risk sebebi olduğu vurgulandı.

Tırnak kenarı iltihabı ve tırnak batmasının çevresel tırnak bozuklukları olduğu bildirilen açıklamada, sedef tırnağı, liken planus ve yeni tırnak distrofisinin dermatolojik tırnak hastalıkları olduğu aktarıldı.

Kanser ilaçları ve kan sulandırıcılar dolayısıyla tırnakların birçoğu veya tamamının etkilenebileceği belirtilen açıklamada, "Genellikle 50 yaş sonrası ve en sık başparmakta görülür. Kahverengi-siyah, dikey bantlarla karakterizedir. Renkli bantlar tırnağın dip ve yanlarındaki yumuşak dokuya taşarlar. Ailede atipik ben varlığı sorgulanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,277 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
El titremesini hafife almayın!
30 Temmuz 2018 22:22		 Bitlis Tabipler Odasından açıklama
30 Temmuz 2018 21:37
14 yıllık bekleyişin ardından sağlığına kavuştu
30 Temmuz 2018 20:41		 Ceza sonrası, Canan Karatay'dan ilk açıklama
30 Temmuz 2018 19:41
3 yaşındaki Kübra'nın ameliyat sonrası dünyası karardı
29 Temmuz 2018 21:08		 Uzmandan sıcak hava uyarısı
29 Temmuz 2018 19:07
Kimsenin aklına gelmez... Evdeki gizli tehlike
29 Temmuz 2018 15:40		 'Böcek sokmalarına dikkat edin'
29 Temmuz 2018 15:33
Hergün zencefil içti ölümden döndü
29 Temmuz 2018 12:36		 Elazığ Şehir Hastanesi 1 Ağustos'ta açılıyor
29 Temmuz 2018 07:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
'Beyaz kod' veren doktor ilk kez konuştu
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Kimlerin ek göstergesi artırılacak, hala belli değil!
Vatan haini subaylar toplantıda
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
Kurban bayramı tatili 9 gün oldu
Devlette part time iş fırsatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fikir üretmek 2
yancı 1
süryani şarabı 2
eşofman giyip makyaj yapan kız. 5
filmde önce kel ve şişmanların ölmesi 3
çeyrek asırlık okul müdürleri 2
fanatik 1
Augenblick 1
iğrenç espri 3
özledim seni 3
SON İLANLAR
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam