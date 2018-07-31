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Motosikletiyle kaza yapan üniversite öğrencisi öldü
Bursa'da üniversite okuyan 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkıp motosikletiyle evine giderken karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.
Bursa'da üniversite okuyan 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkıp motosikletiyle evine giderken karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.
Taksirle ölüme sebep olma suçundan gözaltına alınan kamyonet sürücüsü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Uludağ Üniversitesinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda eğitim gören 24 yaşındaki Emre Aydoğan çalıştığı yüzme havuzundan çıkarak evine gitmek istedi.
Motosikleti ile seyir halinde olan Emre Aydoğan, Beşevler mevkiinde karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile ağır yaralanan Aydoğan kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Sefer Bego, sevk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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