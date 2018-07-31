İhraç edilen eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve silahlı terör örgütüne üye olmakla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen ve hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan eski polis H.B., tutuklu bulunduğu Tarsus Cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı. Duruşmada söz alan H.B., ByLok kullanmadığını belirterek, "Eşim ve çocuğum, tutuklu olduğum ve başka gelirimiz olmadığı için maddi sorun yaşamaktadır. Bu da evliliğimizi koparma noktasına getirmiştir" dedi.

Hakkında arama kararı olduğunu öğrendiğinde Adana'da emniyet binasına kadar kendisi gidip teslim olduğunu ve ifade verdiğini belirten H.B., "Bu yüzden kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

H.B., hain terör örgütünün hiçbir zaman kölesi olmadığını da sözlerine ekledi. Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, tahliyesine karar verdi.