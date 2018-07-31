Sivil memurun şehit ettiği polis memuru toprağa verildi

KİMLERİN EK GÖSTERGESİ ARTIRILACAK, HALA BELLİ DEĞİL! Hemşire, öğretmen, polis, Din hizmetlerinde görevli olanlar ile Diğer İdarecilik görevinde bulunanların ek gösterge rakamlarında değişikliğin yapılması gündemi oluşturmuştur. Memurlar Net olarak bu konudaki değerlendirmelerimize sıklıkla sitemizde yer vermiş bulunmaktayız. Bugünde, yapılacak değişikliğin hakkaniyete ve hiyerarşik yapıya uygun olmasını temenni ederek aynı değerlendirmelerimizi tekrarlamaktayız. Yaptığımız değerlendirmemiz Devlet memurlarının büyük bir beklentisinin gündemde tutulması anlamındadır.