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Whatsapp az önce değişti. İşte yeni bomba özellik

Whatsapp'ta bir süredir beklenen özellik bugün nihayet aktif hale geliyor. İşte Whatsapp'ın kullanıcılarının işine fazlasıyla yarayacak yeni bomba özelliği...
31 Temmuz 2018 19:40
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Whatsapp az önce değişti. İşte yeni bomba özellik

Whatsapp'a önemli bir güncelleme geldi. Yeni güncelleme, beraberinde görüntülü görüşme yapan kullanıcılar için önemli bir yenilik sunuyor.

Özelliği kullanmak için ilk önce bir kişi ile görüntülü sohbet araması gerçekleştiriyorsunuz. Daha sonrada diğer iki kişiyi eklemek için yukarıda ok işareti ile gösterilen yere tıklıyorsunuz. Yani görüşme başlatarak birden fazla kişiyi görüşmeye katabilirsiniz.

Grup video görüşmelerinin yanı sıra, WhatsApp'a Facebook'un Messenger uygulamasındaki benzer çıkartmaları da gelebilir.

Android için en yeni WhatsApp beta sürümü olan 2.18.32'ye yeni bir simge geldi ve gif simgesinin yanında görünüyor. Bu simge WhatsApp Stickers Packs Store olabilir.

Mağaza, öne çıkan ve benim bölümünden oluşmaktadır. Ayrıca kullanıcıların çıkartmalara göz atmasına, indirmesine, izlemesine ve silmesine yarıyor.

DHA
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